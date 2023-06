Le procureur général de New York a accusé mercredi l'exploitant de maisons de repos Centers Health Care et ses propriétaires d'avoir volé 83 millions de dollars de fonds publics tout en manquant de personnel dans ses établissements, ce qui a entraîné une négligence généralisée, des maladies et des décès parmi les résidents.

Dans une plainte déposée devant le tribunal de Manhattan, le procureur général Letitia James a cherché à empêcher quatre maisons de retraite Centers de New York d'admettre de nouveaux résidents jusqu'à ce qu'elles soient dotées d'un personnel suffisant, et à engager des contrôleurs financiers et médicaux pour surveiller leur respect des règles.

Mme James demande également au tribunal d'obliger Centers, les propriétaires Kenneth Rozenberg et Daryl Hagler, ainsi que d'autres personnes prétendument impliquées dans la fraude, à restituer l'argent volé.

Un porte-parole de Centers, qui exploite des établissements à New York, dans le New Jersey, à Rhode Island et au Kansas, n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

M. James a déclaré que M. Rozenberg, M. Hagler et d'autres personnes avaient utilisé un réseau complexe de sociétés et de contrats fictifs pour empocher 83 millions de dollars provenant de Medicare, Medicaid et d'autres fonds destinés aux soins des patients au cours de la dernière décennie.

Pendant ce temps, les résidents de quatre établissements new-yorkais ont subi d'horribles négligences et mauvais traitements, selon l'action en justice. Parmi les nombreux exemples cités dans la plainte, citons un homme mort d'une septicémie due à une escarre non traitée, une femme qui a subi des lésions cérébrales après être tombée du lit et n'avoir reçu aucun traitement, et un homme atteint de démence qui a quitté l'établissement sans surveillance.

Les résidents étaient régulièrement laissés dans des couches souillées pendant des heures et les appels à l'aide étaient ignorés, selon l'action en justice.

Pendant la pandémie de COVID-19, les centres n'ont pas fourni de masques au personnel et n'ont pas respecté les mesures de contrôle des infections, selon M. James. Plus de 400 résidents sont décédés en 2020 dans les quatre maisons de retraite de New York, en partie à cause de ces défaillances, selon le procès.

Selon M. James, les défendeurs ont eu recours à divers stratagèmes pour soutirer de l'argent aux maisons de retraite Centers.

Par exemple, Hagler, qui possédait les biens immobiliers, faisait payer aux sociétés d'exploitation, appartenant à Rozenberg, des loyers exorbitants. Une société de recrutement appartenant à la fille de Rozenberg a reçu des millions de dollars de la part d'entités affiliées à Centers, alors qu'elle n'avait pas de contrat, ajoute le procès.

Les défendeurs ont également transféré des fonds entre des entités qu'ils contrôlaient au moyen de prêts sans intérêt, dont beaucoup n'ont jamais été remboursés, selon l'action en justice.