Une majorité d'Américains désapprouvent la réponse de Trump aux troubles-sondage

NEW YORK, 3 juin (Reuters) - Une majorité d'Américains soutiennent le mouvement national de contestation après la mort d'un homme afro-américain non armé lors de son arrestation par la police la semaine dernière et désapprouvent la réponse apportée par le président Donald Trump aux troubles, selon un sondage Reuters/Ipsos publié mardi.

Réalisée lundi et mardi, l'enquête d'opinion montre que 64% des adultes interrogés soutiennent "les personnes qui sont actuellement dans les rues pour manifester", tandis que 27% d'entre eux ont dit qu'ils ne les soutenaient pas. Neuf pour cent des sondés ne se sont pas prononcés.

Les résultats du sondage mettent en exergue les risques politiques pour Donald Trump, à cinq mois de l'élection présidentielle américaine lors de laquelle il fera face au démocrate Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama.

L'actuel locataire de la Maison blanche a adopté une ligne dure à l'égard de la contestation et menacé de déployer l'armée pour mettre fin aux débordements violents.

Plus de 55% des Américains interrogés ont dit désapprouver la gestion par Trump des manifestations, dont 40% la désapprouvent "fermement". Seuls un tiers des sondés ont dit approuver l'action du chef de la Maison blanche face aux manifestations - soit un pourcentage inférieur à la cote de popularité globale de Trump, à 39%.

Une enquête d'opinion distincte réalisée par Reuters/Ipsos auprès des électeurs montre que l'avance de Joe Biden sur Donald Trump en vue du scrutin présidentiel du 3 novembre s'est accentuée, avec un écart de 10 points, le plus large depuis que Biden est devenu début avril le candidat présumé du Parti démocrate. (Grant Smith, Joseph Ax et Chris Kahn; version française Jean Terzian)