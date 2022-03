Une majorité d'Américains est favorable à l'envoi de troupes supplémentaires à l'OTAN dans la crise ukrainienne : Sondage Reuters/Ipsos

Le président Joe Biden a déployé des milliers de soldats supplémentaires en Europe pour soutenir les alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord inquiets de la guerre menée par Moscou contre son petit voisin.

M. Biden a clairement indiqué qu'aucune troupe américaine ne serait envoyée en Ukraine, bien que Washington fournisse des armes à Kiev et sanctionne agressivement l'économie russe, notamment en interdisant les importations américaines de pétrole russe.

Quelque 61 % des démocrates et 54 % des républicains sont favorables à de nouveaux déploiements de troupes dans les pays de l'OTAN, selon le sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi et mardi.

Mardi, le Pentagone a annoncé une nouvelle tranche de troupes et de matériel militaire américains à destination des alliés de l'OTAN, dont 10 jets F-18 et plus de 200 personnes se rendant en Europe de l'Est, notamment en Lituanie.

Il y a actuellement plus de 100 000 soldats américains en Europe, contre environ 80 000 avant l'arrivée des troupes russes en Ukraine.

Le sondage a également montré que 61 % des Américains estiment que les sanctions américaines contre la Russie valent le prix de l'augmentation des coûts du carburant - même après la flambée des prix de l'essence au début de la guerre.

Ce chiffre est pratiquement inchangé par rapport à un sondage Reuters/Ipsos réalisé un mois plus tôt, bien que le prix de l'essence ait bondi de près de 20 % depuis lors pour atteindre 4,24 $ le gallon, selon le club automobile AAA.

Quelque 47 % des Américains approuvent la façon dont Biden a géré la crise ukrainienne, ce qui dépasse largement la cote de 39 % du leader démocrate sur l'économie, selon le sondage.

La popularité globale de M. Biden a sombré aux niveaux les plus bas de sa présidence ces dernières semaines, un signe d'avertissement que son parti démocrate pourrait perdre ses majorités très étroites au Congrès américain lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Le dernier sondage Reuters/Ipsos a été réalisé en ligne, en anglais, dans l'ensemble des États-Unis, en recueillant les réponses de 1 005 adultes. Il a un intervalle de crédibilité, une mesure de précision, d'environ 4 points de pourcentage.