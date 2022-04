Une majorité ne voudrait pas d'alcool à la Migros, selon un sondage

Berne (awp/ats) - Les Suisses semblent plutôt sceptiques à l'idée de vendre de l'alcool à la Migros. Selon un sondage de Tamedia publié lundi, ils sont 58% à être clairement ou plutôt contre, et 38% pour. La part d'indécis s'élève à 4%.

Les personnes âgées sont particulièrement opposées au changement: chez les plus de 65 ans, le "non" atteint 67%. Dans la tranche d'âge des 50 à 64 ans, une majorité de 61% y est opposée, une part qui se réduit à 55% pour les personnes de 35 à 49 ans. Pour les plus jeunes de 18 à 34 ans, les avis sont partagés: 48% sont pour et 45% sont contre la vente d'alcool à la Migros.

Les quelque 2,3 millions membres des dix coopératives régionales Migros peuvent voter jusqu'au 4 juin sur cette mesure. Selon le site internet du détaillant, ils recevront les documents début mai. A partir du 16 mai, il sera également possible de voter dans les magasins Migros.

Majorité des deux tiers nécessaire

Le dépouillement des votes aura lieu à partir du 7 juin et Migros indique que les résultats seront probablement publiés à la mi-juin. L'interdiction de la vente d'alcool à la Migros, en vigueur depuis plus de cent ans, ne sera levée que si une majorité des deux tiers se dégage en sa faveur.

Réalisé les 19 et 20 avril, le sondage a été effectué dans le cadre de la deuxième enquête d'opinion pour les votations fédérales du 15 mai. Au total, 9673 personnes ont participé à l'enquête en ligne. La marge d'erreur statistique est de +/-1,7 point de pourcentage.

ats/buc