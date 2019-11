Une manifestation de Gilets jaunes annulée à Paris après des violences

(Actualisé avec annulation de la manifestation au départ de place d'Italie et gardes à vue)

PARIS, 16 novembre (Reuters) - Des violences ont éclaté samedi à Paris avant le départ de manifestations de "Gilets jaunes", entraînant l'annulation de l'une d'entre elles au départ de la place d'Italie, où la police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau face à des personnes vêtues de noir et au visage masqué.

Des voitures ont été renversées, du mobilier urbain cassé et des feux allumés sur cette place du sud-est de Paris, où des personnes habillées en noir et le visage dissimulé ont aussi lancé des projectiles, notamment des pavés, contre une agence de la banque HSBC et contre le centre commercial.

"Au vu des exactions et des violences commises, le préfet de Police a demandé l'annulation de la manifestation prévue au départ de la place d'Italie", a dit la préfecture.

Dans le nord-ouest de la capitale, après quelques jets de grenades lacrymogènes, les Gilets jaunes ont en revanche pu s'engager sur le parcours d'une autre manifestation au départ de Porte de Champerret.

Plusieurs dizaines de personnes avaient auparavant brièvement bloqué la circulation sur le périphérique parisien au niveau de la Porte de Champerret. Elles se sont retirées dans le calme à l'arrivée des forces de l'ordre, intervenues quelques minutes après leur irruption sur le périphérique.

Au total, 11 personnes ont été placées en garde à vue à Paris depuis le début de ces différents rassemblements, a-t-on appris auprès du parquet en début d'après-midi.

Les Gilets jaunes manifestent à travers la France alors que ce week-end marque le premier anniversaire de leur mouvement de contestation sociale.

Plusieurs secteurs de Paris ont été interdits aux manifestants, notamment les Champs-Elysées et les abords de l'Arc de Triomphe, théâtres de nombreuses violences dans les premiers mois du mouvement de contestation.

Le mouvement des Gilets jaunes visait initialement à protester contre la hausse des taxes sur les carburants mais il s'est transformé en une contestation plus générale contre la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron.

Alors que près de 300.000 personnes s'étaient rassemblées le 17 novembre 2018 à travers la France, notamment sur les ronds-points, ces manifestations hebdomadaires ont progressivement réuni moins de monde jusqu'à ce week-end anniversaire. (Service France, édité par Bertrand Boucey)