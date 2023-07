Ça patine toujours pour l'économie chinoise, ce qui alimente l'espoir d'une relance publique vigoureuse, celle dont tout le monde parle mais dont on ne voit pas le début d'un commencement. En attendant, l'embouteillage des publications estivales des résultats d'entreprises démarre cette semaine. Il durera au moins jusqu'aux premiers jours d'août. Aux Etats-Unis, les statistiques défient toujours les taux élevés, ce qui réjouit les uns et taraude les autres.

Le bilan hebdomadaire est très positif pour les marchés actions, même si la journée de vendredi s'est soldée par des clôtures qui sont parties un peu dans tous les sens, sans trop s'éloigner de l'équilibre. Les investisseurs continuent à essayer de prédire l'avenir économique à travers le prisme des politiques des banques centrales. Ils pensent que le cycle de resserrement monétaire est plus proche de la fin que du début et que l'économie tient toujours le choc face aux taux élevés. Vendredi, l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan a affolé les compteurs à la hausse, signe que le yankee moyen n'a pas l'air prêt à réduire ses dépenses. Ça crispe quand même un peu les banquiers centraux, toute cette belle résistance : ils ne voudraient pas que l'inflation reparte de plus belle.

La semaine démarre avec une batterie de statistiques en provenance de Chine, avec de nouvelles zones de faiblesses et quelques éclaircies. Côté obscur, le PIB du second trimestre est moins dynamique que prévu, le rebond des ventes de détail est poussif et le marché immobilier a connu sa plus forte contraction 2023 en juin. Côté clair, la production industrielle s'est mieux comportée que ce qui était attendu. Les indices chinois et le yuan ont piqué du nez. Les investisseurs ont de nouvelles raisons d'être déçus de la dynamique chinoise, ce qui signifie aussi qu'ils ont de nouvelles raisons de penser que les autorités vont finir par mettre la main à la poche pour relancer la machine. C'est l'objet du titre : cet empilage de mauvaises nouvelles pousse les financiers à rêver que la dépense publique va prendre le relais pour créer un électrochoc et enfin leur donner raison sur le rebond des actions chinoises. Comme ça ils pourront lancer un agaçant "vous voyez, je vous l'avais dit !". Eh oui, c'est la vie : même une horloge cassée a raison deux fois par jour.

En attendant, la semaine commence aussi avec des places fermées, en particulier Tokyo et Hong Kong. Et elle marque le début du pilonnage de publications de résultats d'entreprises, avec quelques vedettes. Notamment Novartis, Tesla, ASML, IBM, Rio Tinto, SAP, Netflix et Johnson & Johnson, pour n'en citer que quelques-unes. L'ambiance générale actuelle dans les milieux autorisés ? Les résultats des sociétés vont baisser mais moins que ce que redoutaient les analystes. C'est la version miroir de la période précédant la dégringolade des actions, lorsque les bureaux d'études sont trop optimistes trop longtemps. Après la pluie, ils sont trop pessimistes trop longtemps.

Les informations des dernières heures à ne pas manquer :

Au cas où vous l'auriez raté, il fait très chaud dans l'hémisphère nord.

Tout fout le camp, même Jane Birkin.

Le G20 se réunit lundi et mardi en Inde pour parler fiscalité et dette publique.

Elon Musk indique que Twitter a perdu la moitié de ses recettes publicitaires et perd de l'argent. Tout milliardaire qu'il est, il doit quand même avoir sa facture de 44 Mds$ en travers de la gorge.

Si vous avez raté le 14 juillet (ou si vous l'avez réussi plutôt, en n'étant pas devant votre écran), la chronique de vendredi matin est là.

Sur l'agenda macro de la semaine, il y a notamment les ventes de détail américaines de juin (mardi). Christine Lagarde doit prononcer une allocution aujourd'hui, mais ses homologues américains entrent en période de blackout en amont de la décision de la Fed du 26 juillet.

En Asie Pacifique, du moins sur les places ouvertes, les parcours sont disparates. Ça baisse de 1% environ en Chine et de 0,5% en Corée, pendant que l'Inde grappille 0,3%. L'Australie n'a pas vraiment réussi à trancher son orientation : l'ASX200 a terminé en repli de 0,03%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Empire Manufacturing américain de juillet sera publié à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro reste ferme à 1,1224 USD. L'once d'or se négocie 1952 USD. Le pétrole a perdu un peu de hauteur, avec un Brent de Mer du Nord à 79,10 USD le baril et un brut léger américain WTI à 74,66 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans baisse à 3,76%. Le bitcoin a reculé à 30 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Ahold Delhaize : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 36 à 34 EUR.

Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 187 à 189 EUR.

Aker Solutions : DNB passe d'acheter à conserver en visant 45 NOK.

ArcelorMittal : ING reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 40 à 38 EUR.

Akzo Nobel : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 75 à 74 EUR.

BASF : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 57 EUR.

Boliden : DNB reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 376 à 340 SEK.

Burberry : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2790 à 2730 GBp.

Dassault Aviation : Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 185 à 240 EUR.

Dassault Systèmes : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.

Delivery Hero : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 40 à 35 EUR.

Deutsche Telekom : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 25 à 25,50 EUR.

Elisa : DNB passe de vendre à conserver en visant 50 EUR.

Engie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.

EQT : SEB reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 271 à 262 SEK.

Ericsson : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 48 à 46 SEK.

Evonik : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 27 à 23 EUR.

Forvia : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 25 à 28 EUR.

Givaudan : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 2550 à 2500 CHF.

Hennes & Mauritz : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 145 à 175 SEK.

Jeronimo Martins : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 23 à 27 EUR.

Johnson Matthey : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1900 à 1800 GBp.

Just Eat : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 3120 à 2135 GBp.

Lifco : SEB reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 237 à 218 SEK.

MorphoSys : Deutsche Bank passe de vendre à conserver en visant 25 EUR.

NIBE : Carnegie reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 105 SEK.

Nokia : Inderes passe d'acheter à accumuler en visant 4,10 EUR.

Novozymes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 520 à 460 DKK.

Orkla : DNB reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 NOK.

Swatch : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 350 à 365 CHF.

Symrise : Bernstein reste la performance de marché avec un objectif de cours réduit de 112 à 102 EUR.

Umicore : Bernstein reste la performance de marché avec un objectif de cours réduit de 32 à 27 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Moscou prend le contrôle de la filiale russe de Danone.

3F se retire de la course au sauvetage de Casino en dénonçant un processus biaisé. Le duo Kretinsky / Ladreit de Lacharrière seul en course.

Elles ont publié / Elles doivent publier :Aramis, Theradiag, Catana…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

BYD, le constructeur chinois de véhicules électriques, fait état d'un bénéfice plus que doublé au S1.

Compagnie Financière Richemont affiche un chiffre d'affaires en hausse de 14% au premier trimestre fiscal, dont 19% en base comparable.

TomTom dépasse ses prévisions trimestrielles et revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires.

Annonces importantes (et moins importantes)