Une meilleure qualité vocale et un établissement de la communication plus rapide : UPC lance VoLTE

Avec son giga réseau très fiable, UPC est l'un des fournisseurs de télécommunications leader en Suisse qui propose des offres Mobile attrayantes depuis environ six ans, avec lesquelles les clients peuvent être connectés partout. Grâce à ses abonnements attrayants et au réseau mobile le plus puissant de Suisse, UPC est un fournisseur de téléphonie mobile de plus en plus apprécié. Cela se reflète avant tout dans le taux de satisfaction des clients. En effet, UPC Mobile obtient d'excellentes évaluations de la part des clients.

Avec VoLTE, la qualité vocale est encore meilleure et l'établissement de la communication plus rapide. Cette technologie présente également un autre avantage de taille pour les clients : elle permet d'économiser de l'énergie et donc de conserver de la batterie, car le téléphone reste connecté sans interruption au réseau 4G/LTE.

« Nous optimisons en permanence nos produits pour répondre aux besoins de nos clients. Le giga réseau de UPC est performant et unique. Il nous permet de proposer 1 Gbit/s sur l'ensemble de notre zone de couverture et nos clients l'apprécient énormément. L'offre Mobile de UPC complète parfaitement notre portefeuille de produits et est fortement recommandée par plus de 80 % de nos clients. Avec le lancement de VoLTE, nos clients bénéficient d'une qualité vocale meilleure, d'un établissement de la communication plus rapide tout en économisant de la batterie, et ce sur le réseau mobile le plus puissant et le plus utilisé en Suisse », explique Stefan Fuchs, Chief Commercial Officer de UPC.

Le lancement de VoLTE se fait par étapes. Les clients de UPC avec des appareils iOS compatibles 4G/LTE peuvent dès à présent activer cette fonctionnalité dans les paramètres du smartphone et l'utiliser. Les appels via VoLTE n'entraîneront pas de frais supplémentaires et seront facturés comme des appels normaux en fonction de l'abonnement Mobile de UPC utilisé. Les appareils avec des systèmes d'exploitation Android suivront durant le deuxième semestre 2020.

