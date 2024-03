Une mère nigériane pleure après l'enlèvement massif d'une école : "Je l'ai forcée à aller à l'école".

Safiya Kuriga, sept ans, se plaignait d'avoir de la fièvre, mais sa mère l'a quand même obligée à aller en classe jeudi. Deux heures plus tard, des hommes armés sont entrés dans son école et ont enlevé Safiya et quelque 300 autres élèves dans l'État de Kaduna, au nord du Nigeria.

"Je l'ai forcée à aller à l'école ce matin-là alors qu'elle se plaignait d'avoir de la fièvre", a déclaré à Reuters Khadiya Kuriga, en sanglots, par téléphone depuis la ville de Kuriga. "Nous pleurons depuis hier. Nos enfants ont faim. Des hommes armés se sont emparés de plus de 300 élèves du primaire et du secondaire âgés de 7 à 15 ans, ont déclaré vendredi les autorités scolaires et les parents. Certains élèves ont été libérés par la suite, tandis que d'autres se sont échappés, laissant au moins 286 disparus, a déclaré Salisu Abubakar, un enseignant de l'école de l'autorité éducative du gouvernement local. Personne n'a revendiqué la responsabilité de ces enlèvements, les premiers enlèvements massifs d'élèves au Nigeria depuis juillet 2021, lorsque des hommes armés s'étaient emparés de quelque 150 enfants. Le président Bola Tinubu a déclaré qu'il avait ordonné aux agences de sécurité et de renseignement de sauver les enfants "et de veiller à ce que justice soit rendue aux auteurs de ces actes". Les enlèvements d'écoles au Nigeria ont d'abord été perpétrés par le groupe djihadiste Boko Haram, qui s'est emparé de plus de 200 élèves d'une école de filles à Chibok, dans l'État de Borno, il y a une dizaine d'années. Mais la tactique a depuis été adoptée par des gangs criminels sans affiliation idéologique qui cherchent à obtenir des rançons, selon les autorités. PORTANT UN UNIFORME MILITAIRE Aminu Abdullahi, 13 ans, a déclaré que les hommes armés étaient une cinquantaine et qu'ils tiraient en l'air lorsqu'ils sont entrés dans l'école. Il a eu de la chance car il a couru se cacher dans la brousse jusqu'à ce que les hommes armés partent avec un grand nombre de ses camarades de classe. Ils sont arrivés à moto, armés, et certains d'entre eux, portant des uniformes militaires, se tenaient debout et criaient "Arrêtez-vous tous" tout en tirant en l'air", a déclaré Aminu, ajoutant qu'il a réussi à semer son poursuivant et à rentrer chez lui. Ali, le fils de Sani Muazu, âgé de huit ans, a également réussi à s'échapper, mais pas après avoir été emmené au plus profond de la brousse par les ravisseurs. Le jeune garçon était en classe lorsque des hommes armés ont fait irruption et ont ordonné à tout le monde de les suivre. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, Ali marchait pieds nus dans la brousse avec des dizaines d'autres personnes, suivies par les hommes armés, a déclaré son père. "Mon fils ne savait pas combien ils étaient, mais il a dit qu'ils étaient nombreux. Ils pleuraient de faim, d'épuisement et de déshydratation", a déclaré Muazu. À la tombée de la nuit, les enfants ont été contraints de dormir dans une grande clairière de la forêt et Ali a vu là une occasion de s'échapper. "C'est ainsi que mon fils a réussi à s'échapper et à rentrer chez lui à pied pendant toute la nuit. Nous l'avons vu arriver tôt ce matin et nous sommes reconnaissants à Dieu", a déclaré M. Muazu.