Une milice a tué au moins 23 personnes lors d'attaques menées ces derniers jours contre plusieurs villages de la province d'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré samedi les autorités locales.

Le groupe Cooperative for the Development of the Congo (CODECO), l'un des nombreux groupes armés opérant dans l'est du pays en proie à des conflits, a perpétré les meurtres dans le territoire de Djugu jeudi et vendredi, ont déclaré à Reuters deux chefs de communautés locales.

"La plupart des victimes ont été tuées à la machette, mais celles qui ont tenté de fuir ont été abattues. Dans tous ces villages, les gens ont été dépouillés de leurs biens, les maisons ont été incendiées", a déclaré Vital Tungulo, président de la communauté Nyali-Kilo de Djugu.

Le motif des attaques n'est pas clair, mais la violence des milices au Congo est liée à une compétition de longue date pour l'influence et les riches ressources minérales de la région.

La situation des droits de l'homme en Ituri s'est détériorée depuis le début de l'année alors que le CODECO multiplie les attaques, a déclaré le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme (BCNUDH) dans un rapport publié en mars.

Le porte-parole de l'armée en Ituri, Jules Ngongo Tshikudi, a confirmé les attaques, les qualifiant d'inacceptables.

La CODECO et les Forces démocratiques alliées (ADF), une autre milice, sont responsables de la plupart des meurtres de civils dans l'est de la RDC, selon un rapport de la mission de maintien de la paix des Nations unies publié en mars.

Il n'a pas été possible de joindre la CODECO pour obtenir des commentaires sur les dernières attaques.

Daniel Anikumu, habitant et chef de la communauté, a déclaré qu'ils avaient commencé à enterrer les personnes tuées, y compris 11 personnes dans une fosse commune dans le village de Gangala.