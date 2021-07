Une mise à jour majeure d'Ethereum va modifier l'offre et fixer les frais de transaction

Ethereum, le deuxième plus grand réseau de blockchain, est sur le point de subir un ajustement technique qui modifiera de manière significative la façon dont les transactions sont traitées, ainsi que de réduire l'offre du jeton ether et d'augmenter fortement son prix.

La révision programmée du codage sera mise en ?uvre le 4 août.

La mise à jour, connue sous le nom de Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, est similaire, selon les analystes, à la réduction de moitié du bitcoin, au cours de laquelle des ajustements périodiques ont réduit l'offre de bitcoins. Chaque réduction de moitié a contribué à propulser le prix du bitcoin vers de nouveaux records.

Si le bitcoin est la réserve de valeur préférée dans l'écosystème numérique, Ethereum s'est imposé comme la principale infrastructure financière, réglant plus de 12 milliards de dollars de transactions quotidiennes, selon un rapport de Grayscale publié en février de cette année.

Andrew Keys, associé directeur chez DARMA Capital, a déclaré que le prix actuel de l'ethereum ne tient pas encore compte de la mise à jour logicielle imminente.

Il estime que l'ajustement du logiciel attendu la semaine prochaine, associé à une autre mise à niveau au cours du premier trimestre de 2022, devrait "facilement quintupler le prix de l'éther" d'ici l'année prochaine. Jeudi, l'éther était en hausse de 0,6 % à 2 312 dollars.

QU'EST-CE QUE L'EIP 1559 ?

L'EIP-1559 est une mise à jour logicielle qui modifie fondamentalement la façon dont les transactions sont traitées sur Ethereum en fournissant une tarification claire des frais de transaction en éther payés aux mineurs pour valider les transactions et en "brûlant" une petite quantité de ces jetons. Les jetons brûlés seront définitivement retirés de la circulation.

Lors de la combustion des jetons, les mineurs envoient généralement les jetons à des adresses spécialisées dont les clés privées sont inaccessibles. Sans accès à une clé privée, personne ne peut utiliser les jetons, ce qui les place en dehors de l'offre en circulation. En réduisant le nombre de jetons, les monnaies qui restent en circulation deviennent plus rares et plus précieuses.

QUELLE EST LA PRATIQUE ACTUELLE SUR LA BLOCKCHAIN ETHEREUM ?

Actuellement, une personne ou une entité qui tente d'envoyer une transaction sur le réseau Ethereum doit payer des "frais de gaz" en éther aux mineurs pour qu'ils traitent leurs transactions.

Mais le montant exact des frais de transaction n'est pas clair et les acteurs du marché affirment qu'il n'y a aucun moyen de connaître le prix à l'avance.

Cela crée deux problèmes, a déclaré Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise Asset Management.

"Premièrement, cela introduit une incertitude majeure quant à savoir si vous obtiendrez votre transaction traitée en temps voulu", a-t-il déclaré. "Deuxièmement, les gens surpayent parce qu'ils ne connaissent pas le prix de compensation et qu'ils enchérissent trop pour être sûrs que la transaction soit traitée."

L'EXTRACTION, L'ACHAT ET LA VENTE D'ÉTHER VONT-ILS DEVENIR PLUS FACILES ?

L'EIP-1559 modifie ce mécanisme en fixant une "redevance de base" versée aux mineurs pour chaque transaction, dont une partie sera brûlée. Les participants peuvent également inclure un "pourboire" facultatif à leurs frais de base pour accélérer le processus, s'ils le souhaitent.

Un autre ajustement, selon les acteurs du marché, consiste à doubler la quantité d'espace disponible dans chaque bloc. Les blockchains comme Ethereum règlent les transactions par lots ou blocs. Chaque bloc ne peut contenir qu'un certain nombre de transactions.

Les blocs sont propagés sur Ethereum toutes les 17 secondes et l'EIP 1599 va être déployé sur le bloc 12 965 000, ce qui devrait se produire le 4 août, a déclaré Keys de DARMA.

Il y avait un bug bounty, qui payait les gens s'ils trouvaient des bugs. Ce processus a été achevé.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN ÉTHER ?

M. Hougan, de Bitwise, a cité des estimations selon lesquelles l'EIP-1599 réduira le taux d'inflation global de l'éther d'environ 4 % par an à 3 %. Cela représente environ la moitié de la réduction proportionnelle observée lors de la réduction de moitié du bitcoin, a-t-il déclaré.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES INVESTISSEURS ?

Ce changement devrait permettre aux investisseurs de mieux comprendre l'intérêt de détenir de l'éther. Selon M. Hougan, l'EIP 1559 devrait augmenter les transactions sur le réseau Ethereum et accroître l'utilisation de l'éther, ce qui contribuera probablement à amener une vague d'investisseurs institutionnels sur le marché.