Une nation d'immigrants : La part des nouveaux arrivants dans la population canadienne atteint un record

Vingt-trois pour cent des Canadiens étaient des immigrants en 2021, selon le recensement, et Statistique Canada prévoit qu'entre 29 % et 34 % de la population seront des immigrants d'ici 2041.

Le gouvernement du Canada vise à faire entrer plus de 430 000 nouveaux résidents permanents cette année, soit une augmentation d'environ 7,4 % par rapport au chiffre record de 401 000 en 2021. Son ministre de l'immigration devrait exposer la semaine prochaine les plans du gouvernement concernant les niveaux d'immigration des années à venir.

L'Inde, les Philippines et la Chine sont respectivement les trois principaux pays d'origine des immigrants récents au Canada, selon le recensement.

Les nouveaux arrivants sont devenus le principal moteur de la croissance démographique du Canada et le moteur économique du pays dans le contexte du vieillissement de la population.

De 2016 à 2021, les immigrants ont représenté les quatre cinquièmes de la croissance du marché du travail au Canada, selon Statistique Canada. Mais ils ont tout de même enregistré des taux de chômage plus élevés que les non-immigrants et étaient plus susceptibles d'avoir un faible revenu.

Les données publiées mercredi soulignent également le virage du Canada vers les résidents temporaires pour répondre aux besoins du marché du travail. Un pourcentage plus élevé de personnes qui sont devenues des résidents permanents entre 2016 et 2021 vivaient au Canada avec un permis de travail ou d'études temporaire avant d'obtenir la résidence permanente qu'à tout autre moment depuis au moins 1980.

Environ 31 % des immigrants qui ont obtenu la résidence permanente entre 2016 et 2021 avaient soit un permis de travail ou d'études, soit les deux, en hausse par rapport à 13,1 % entre 2001 et 2010, selon les données du recensement.

Et si la plupart des nouveaux immigrants au Canada s'installent toujours dans les centres urbains du pays, leur part diminue : 53,4 % des immigrants arrivés entre 2016 et 2021 se sont installés soit à Toronto, soit à Montréal, soit à Vancouver, contre 54,9 % de ceux arrivés entre 2011 et 2015 et 62,8 % de ceux arrivés entre 2001 et 2010.

La ville atlantique d'Halifax, quant à elle, a plus que doublé sa part - de 0,6 % des immigrants devenus résidents permanents entre 2011 et 2015 à 1,3 % des immigrants ayant obtenu la résidence permanente entre 2016 et 2021. Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a doublé sa part, passant de 0,1 % à 0,2 %.