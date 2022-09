Une nation digne d'un roi ? Les Écossais font face à une nouvelle ère alors que l'affaire de l'indépendance se profile.

Lors d'une cérémonie vieille de plusieurs siècles, un représentant du gouvernement vêtu d'une robe de cérémonie rouge s'est tenu sur un socle en pierre à l'extérieur de la cathédrale St Giles et a lu la proclamation. Il a ensuite déclaré "God Save the King" et la foule a crié la phrase en retour.

Connor Beaton, un jeune homme de 26 ans portant un t-shirt avec les mots "une autre Écosse est possible", avait attendu ce moment. Il a mis ses deux mains autour de sa bouche et s'est mis à huer aussi fort qu'il le pouvait.

D'autres manifestants brandissaient des pancartes disant : "République maintenant", et "Notre République pour un avenir démocratique". La police a arrêté une femme après qu'elle ait brandi une pancarte manuscrite disant : "Fuck Imperialism. Abolissez la monarchie".

En Écosse, la mort de la reine Elizabeth a donné lieu à un moment de réflexion nationale dans un pays agité. Il y a à la fois l'admiration pour la monarchie et ceux qui pensent que sa mort marque la clôture d'un long chapitre.

Elle alimentera également le débat déjà passionné sur l'indépendance de l'Écosse.

Partenaire politique de l'Angleterre depuis plus de 300 ans, l'Écosse a rejeté par 55 % contre 45 % la possibilité de la quitter lors d'un référendum en 2014. Mais les divergences sur le Brexit, lorsque l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour rester, mais que l'Angleterre et le Pays de Galles ont voté pour partir, ont accru le soutien à l'indépendance.

Le gouvernement britannique a rejeté à plusieurs reprises la demande du gouvernement écossais d'organiser un second référendum sur l'indépendance.

Le mois prochain, le plus haut tribunal de Grande-Bretagne doit entendre une affaire visant à déterminer si le parlement écossais peut légalement organiser un second référendum pour quitter le Royaume-Uni.

"RENTREZ CHEZ VOUS"

À l'extérieur de la cathédrale St. Giles dimanche, la foule a d'abord haleté lorsque les manifestants ont commencé. Puis les gens ont crié "taisez-vous", "rentrez chez vous" et "vous êtes une honte". Une dame a dit : "Je pourrais leur faire la peau."

Beaton a rejeté les suggestions selon lesquelles il était insensible parce que cela ne faisait que trois jours depuis le décès de la reine Elizabeth. Il a déclaré qu'il était antidémocratique d'avoir une monarchie au centre d'une démocratie constitutionnelle.

"Il est juste que nous puissions montrer que tout le monde n'est pas d'accord avec l'apparat et l'institution archaïque qu'est la monarchie", a-t-il déclaré plus tard à Reuters.

La relation de l'Écosse avec la monarchie précède d'un siècle l'union politique avec l'Angleterre en 1707 et les deux pays existent en grande partie comme des entités distinctes.

Les deux pays partagent le même monarque depuis le début du XVIIe siècle, lorsque le décès d'Elizabeth I, sans enfant, a conduit James VI d'Écosse à fusionner les couronnes.

Certains Écossais sont favorables à l'indépendance mais veulent conserver la monarchie.

Mais d'autres nationalistes espèrent que le décès de la reine leur donnera finalement l'occasion d'ouvrir un nouveau front dans la bataille pour l'indépendance, et finalement de rompre le lien avec la couronne britannique pour devenir une république.

La reine, qui a parlé de sa profonde affinité avec l'Écosse, était pour certains la personnification de l'identité britannique. Alors que le monarque britannique est censé être politiquement neutre, la reine a laissé entendre à certains moments clés qu'elle souhaitait que l'Écosse continue à faire partie des quatre pays du Royaume-Uni.

Son décès en Écosse, dans sa résidence d'été du château de Balmoral, dans les Highlands écossais, a souligné ses liens étroits avec le pays. Pendant les deux prochains jours, l'Écosse sera au centre du deuil national.

Des dizaines de milliers de personnes se sont alignées dimanche sur le Royal Mile d'Édimbourg pour apercevoir le corbillard de la reine qui se rendait à la résidence royale dans la capitale écossaise. Les habitants ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu autant de monde dans les rues de la capitale.

Le cercueil de la reine sera déplacé lundi à la cathédrale St Giles'. Après un service, les Écossais seront les premiers parmi tous les habitants du Royaume-Uni à avoir la possibilité de passer devant et de présenter leurs respects.

Alors que la politique du Scottish National Party au pouvoir est de vouloir conserver la monarchie même si l'Écosse gagne l'indépendance, certains nationalistes disent ouvertement que si l'Écosse devient indépendante, le public devrait choisir entre conserver la monarchie ou élire un chef d'État.

L'Écosse est traditionnellement plus sceptique à l'égard de la monarchie que les autres régions du Royaume-Uni, et l'institution perd de sa popularité. En mai, un sondage a révélé que 36 % des personnes interrogées pensaient que la fin du règne de la reine serait le moment approprié pour devenir une république.

Largement en phase avec les principales lignes de fracture sur la question de savoir si les Écossais veulent l'indépendance, il y a un fossé générationnel où les résidents âgés expriment leur dévotion envers la famille royale et où les plus jeunes ont dit qu'ils se sentaient peu liés à la famille.

John Hall, un propriétaire d'entreprise de 33 ans, faisait partie des manifestants sur le Royal Mile. Il a montré du doigt la foule d'hommes vêtus de tenues héraldiques proclamant le nouveau roi et a déclaré : "J'ai du mal à croire que cela se passe en Écosse au 21e siècle".

Robert Miller, un ingénieur civil de 60 ans, qui soutient la monarchie, a affronté les manifestants et leur a dit : "mauvais moment, mauvais endroit". Il a souligné que le nombre de manifestants était faible et ne reflétait pas l'humeur de la majorité de la foule.

Colin Girvan, 61 ans, directeur d'une usine de tôles métalliques de Glasgow, qui était en visite à Édimbourg pour présenter ses respects à la reine, a déclaré qu'il espérait que la fin du règne d'Elizabeth ne mettrait pas fin à une union politique qu'elle a consacré une grande partie de sa vie à préserver.

"Il y a un lien fort avec l'union", a-t-il déclaré. "Je suis écossais avant tout, mais je suis britannique. Je m'identifie au fait d'être britannique."