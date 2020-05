Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les économistes continuent de revoir à la baisse leurs estimations de l'impact du Covid-19 sur le niveau d'activité économique actuelle et, d'une manière générale, sur l'aplanissement de la courbe de la reprise économique, observe Steven Bell, chef économiste et gérant chez BMO GAM. Il pense toujours qu'ils sont toujours trop optimistes quant à l'amplitude de la récession.Le professionnel rappelle avoir déjà longuement débattu de la manière dont les marchés ont été entraînés par des facteurs techniques : marché baissier d'un côté en raison des ventes forcées, puis le rallye qui s'ensuivit (estimé à 2 000 milliards de dollars) en rééquilibrant les flux.Selon lui, on peut affirmer que cela a poussé les marchés actions à la hausse de façon excessive.Les flux de rééquilibrage ont maintenant cessé, laissant les marchés actions dans un état de déséquilibre certain. De plus, la récente rhétorique négative de Trump sur la Chine est de nouveau venue perturber les marchés.Il pense que, dans l'ensemble, l'activité économique va se redresser, tout comme les bénéfices des entreprises, mais que les marchés actions pourraient chuter encore avant de retrouver le chemin d'une tendance haussière.