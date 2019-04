Une nouvelle liaison aérienne pour faire face au Brexit

Genève (awp) - La société NV Logistics, spécialisée dans le fret urgent, s'apprête à lancer une liaison aérienne alternative entre la Suisse et le Royaume-Uni pour faire face aux difficultés dans l'acheminement de marchandises que pourrait engendrer le Brexit.

"Tout dépend de ce qui va se passer avec le Brexit. Mais une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne risque d'allonger les formalités de douanes et de provoquer un chaos à Douvres et Calais", les principaux ports de transit, a indiqué mercredi à AWP le directeur général et fondateur de NV Logistics, Thierry Moreno.

D'où l'idée de proposer aux clients nécessitant un acheminement rapide du fret vers la Grande-Bretagne une ligne alternative aux grands aéroports. Les Pilatus affrétés par NV Logistics décolleront en effet de l'aérodrome de Lausanne Blécherette pour se poser à Bournemouth, au sud de l'Angleterre.

L'entreprise, qui pourra disposer de jusqu'à 35 avions Pilatus PC-12 convertibles, a d'ores et déjà mis en place la logistique nécessaire pour le dédouanement rapide du fret qu'elle va transporter, a assuré M. Moreno.

Spécialisé dans le fret urgent aérien et maritime, le genevois NV Logistics a été fondé en 2010 et emploie une vingtaine de personnes en Suisse.

NV Logistics a récemment testé cette liaison aérienne pour le compte d'un client, le spécialiste des machines d'emballages Bobst. La société continuera d'assurer le fret pour le groupe vaudois et en profitera pour acheminer également des marchandises supplémentaires.

al/rp