Jessica Leon, une demandeuse d'asile équatorienne, a escaladé un mur frontalier mardi avec sa fille de trois ans, posant le pied sur le sol américain à San Diego, en Californie, quelques heures seulement avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle interdiction d'asile.

Elle et une douzaine d'autres migrants originaires du Guatemala, de Colombie et du Viêt Nam qui ont escaladé le mur se sont immédiatement rendus aux agents frontaliers américains. On leur a demandé de marcher jusqu'à l'endroit connu sous le nom de Whiskey 8 - une bande poussiéreuse du territoire américain située entre deux murs frontaliers, l'un séparant les États-Unis du Mexique et l'autre constituant un obstacle plus imposant quelques mètres plus au nord.

Ce site de détention à ciel ouvert est devenu le symbole de la procédure d'asile chaotique des États-Unis, qui, selon le président américain Joe Biden, a désespérément besoin d'être réformée. Dans le cadre d'une mesure exécutive de grande envergure annoncée mardi, Joe Biden a mis en œuvre une interdiction d'asile qui permet aux services d'immigration américains d'expulser rapidement les migrants qui traversent illégalement vers leur pays d'origine ou de les refouler vers le Mexique.

Les défenseurs des immigrés ont critiqué la décision de M. Biden, affirmant qu'elle reflétait les actions intransigeantes de son prédécesseur républicain, l'ancien président Donald Trump, alors que les deux hommes s'apprêtent à s'affronter lors des élections du 5 novembre.

L'Union américaine pour les libertés civiles a déclaré qu'elle prévoyait d'intenter une action en justice à la suite des mesures prises par M. Biden.

Mme Leon et sa fille sont arrivées quelques heures avant l'entrée en vigueur de la politique, à 0 h 01 HAE mercredi, soit 21 h 01 mardi à San Diego.

Certains demandeurs d'asile se rendent d'eux-mêmes à Whiskey 8. D'autres, qui ont été détenus par la patrouille frontalière ailleurs entre les deux murs, y sont déposés ou invités à s'y rendre à pied, en vue d'un traitement ultérieur.

Mercredi, on ne savait toujours pas combien de temps la routine de Whiskey 8 se poursuivrait. Les travailleurs humanitaires ont indiqué qu'un groupe de 85 migrants s'y était à nouveau rassemblé mercredi matin, malgré l'entrée en vigueur de l'interdiction.

Comme les nombreux migrants qui faisaient la queue à Tijuana, au Mexique, en attendant de passer mardi, les migrants qui demandent à s'approcher d'un point d'entrée légal par le biais d'une application pour téléphone portable gérée par le gouvernement seront toujours autorisés à entrer.

TOUT SEUL

Ayant dépensé ses derniers 3 000 dollars pour un voyage terrestre d'un mois depuis l'Équateur, Leon, une femme de ménage de 28 ans, a déclaré qu'elle espérait une vie meilleure pour sa fille.

"Je suis toute seule avec elle", dit-elle en regardant sa fille et en fondant en larmes lors d'une brève interview réalisée entre les bornes d'une clôture frontalière de 9 mètres.

À Whiskey 8, ainsi nommé par la patrouille frontalière, les personnes ont accès aux travailleurs humanitaires, aux avocats spécialisés dans les questions d'immigration et aux journalistes qui peuvent se trouver de l'autre côté. Les bornes du mur frontalier sont suffisamment espacées pour permettre de parler, de distribuer de la nourriture et de l'eau ou de recharger un téléphone, mais trop rapprochées pour qu'un être humain puisse passer.

Interrogée sur les raisons qui l'ont poussée à fuir sa ville andine de Cuenca, Mme Leon a évoqué le climat criminel : "ils tuent, ils volent, ils extorquent".

La loi américaine sur l'asile exige la preuve d'une persécution fondée sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier ou les opinions politiques, et les affaires sont généralement tranchées par un juge de l'immigration.

La nouvelle politique de M. Biden relève la barre de l'examen initial des demandes d'asile pour les migrants comme M. Leon, ce qui pourrait entraîner le rejet plus rapide d'un plus grand nombre de demandes, voire le refus pur et simple de certaines personnes si elles n'expriment pas leur crainte d'être renvoyées dans leur pays d'origine.

Dans sa proclamation présidentielle justifiant cette mesure, M. Biden a indiqué qu'au cours d'une période récente de cinq ans, 83 % des demandeurs d'asile ont franchi l'étape de l'examen initial, mais que moins de 25 % d'entre eux ont finalement obtenu l'asile ou une autre forme de protection, souvent après avoir attendu des années avant d'obtenir une décision finale en raison de l'engorgement des tribunaux de l'immigration.

En vertu de la nouvelle règle, le délai minimum dont disposent les demandeurs d'asile pour trouver un avocat est ramené à quatre heures, contre 24 heures auparavant, ont indiqué deux fonctionnaires du ministère américain de la sécurité intérieure (DHS), qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter des activités du gouvernement.

L'objectif est de contrôler presque tous les migrants plus rapidement - peut-être en moins d'une semaine - et les familles de migrants pourraient être détenues dans des tentes près de la frontière pendant que leur dossier d'expulsion est évalué, a déclaré l'un des responsables du DHS. Le DHS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Au cours des derniers mois, San Diego est devenu un point d'entrée privilégié pour les migrants du monde entier, ce qui met à rude épreuve les agents frontaliers et les prestataires de services d'immigration.

Les migrants qui traversent illégalement ailleurs dans la région de San Diego se sont rassemblés sur plusieurs sites improvisés au cours des derniers mois pour attendre que les agents de la patrouille frontalière viennent les chercher pour les examiner.

Jairon Lopez, 26 ans, chauffeur de moto-taxi originaire du Guatemala, faisait partie de ceux qui se trouvaient à Whiskey 8 mardi. Lui aussi a déclaré qu'il était à la recherche d'une vie meilleure après avoir fui les extorsions des gangs de la ville de Chiquimulilla.

C'est comme le dicton "Plata o plomo". C'est ce qu'on dit au Guatemala maintenant", a déclaré M. Lopez à propos d'une expression qui se traduit à peu près par "votre argent ou votre vie".

Il a donc traversé le Mexique en auto-stop et est arrivé à Whiskey 8 quelques heures avant l'échéance fixée par Biden.