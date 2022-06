Une nouvelle usine de vaccins au Sénégal reçoit 75 millions d'euros de la BEI

L'usine, gérée par l'Institut Pasteur basé à Dakar, a pour but d'aider l'Afrique à réduire sa dépendance aux importations de vaccins, qui représentent actuellement 99% des besoins du continent. Elle produira des vaccins contre le COVID-19, la fièvre jaune et d'autres maladies endémiques.

La BEI et l'Union européenne avaient déjà fait don de 5 millions d'euros en 2021 pour les études de faisabilité et la préparation du projet de l'usine.

L'Institut Pasteur espère que l'installation commencera à produire des vaccins avant la fin de l'année. À pleine capacité, elle devrait produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an, a indiqué la BEI dans un communiqué annonçant le nouveau financement.

La dépendance de l'Afrique vis-à-vis d'une fabrication extérieure a retardé le déploiement des vaccins COVID l'année dernière. Les doses sont depuis arrivées en force, mais les taux d'inoculation restent faibles dans de nombreux pays en raison des défis logistiques et de l'hésitation des vaccins.

"Il est essentiel de créer une capacité décentralisée de fabrication de vaccins pour remédier à ce déséquilibre et, au final, construire un monde plus sûr et plus sain", a déclaré Amadou Alpha Sall, directeur de l'Institut Pasteur au Sénégal.

L'institut situé dans la capitale Dakar est géré conjointement par le gouvernement sénégalais et l'Institut Pasteur basé à Paris.

"Depuis le début de la pandémie de coronavirus, nous maintenons que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas", a déclaré Irène Mingasson, chef de la délégation de l'UE au Sénégal.

Plusieurs initiatives ont été prises au cours de la pandémie pour stimuler la fabrication de vaccins en Afrique, mais certaines ont connu des difficultés.

La société sud-africaine Aspen Pharmacare a déclaré le mois dernier qu'elle pourrait réduire sa capacité à conditionner et à vendre le vaccin COVID fabriqué par Johnson & Johnson après n'avoir reçu aucune commande.

(1 $ = 0,9348 euro)