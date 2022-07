Une nouvelle vague de COVID balaie l'Asie, la Nouvelle-Zélande met en garde contre la pression sur les hôpitaux

La recrudescence des cas, principalement des variantes BA.4/5 Omicron, constitue un défi supplémentaire pour les autorités qui doivent faire face aux retombées économiques des vagues précédentes de la pandémie tout en essayant d'éviter de prolonger ou de réintroduire des restrictions impopulaires.

Jeudi, le gouvernement néo-zélandais a annoncé la gratuité des masques et des tests antigéniques rapides alors qu'il tente de soulager la pression sur le système de santé du pays, qui doit faire face à un afflux de patients atteints du COVID et de la grippe pendant l'hiver de l'hémisphère sud.

"Il ne fait aucun doute que la combinaison d'un pic de cas de COVID-19 et d'hospitalisations, de la pire saison de grippe de mémoire récente et des absences correspondantes du personnel met les travailleurs de la santé et l'ensemble du système de santé sous une pression extrême", a déclaré Ayesha Verrall, ministre de la réponse au COVID-19, dans un communiqué.

La Nouvelle-Zélande, qui compte une population de 5,1 millions d'habitants, compte près de 69 000 personnes actuellement infectées par le virus. Parmi eux, 765 cas sont hospitalisés, ce qui a entraîné une augmentation des temps d'attente et l'annulation d'opérations chirurgicales.

Au Japon, les nouveaux cas de COVID-19 ont bondi à des niveaux jamais vus depuis le début de l'année. Le gouvernement a appelé la population à être particulièrement prudente à l'approche d'un long week-end et des vacances scolaires d'été imminentes.

Le Japon a signalé près de 95 000 cas mercredi et les nouveaux patients infectés ont été multipliés par 2,14 par rapport à la semaine dernière, selon un porte-parole du gouvernement.

"Le nombre de nouveaux cas augmente dans toutes les préfectures du Japon, et il semble se propager rapidement", a déclaré le ministre de la Santé, Shigeyuki Goto, au début d'une réunion du comité chargé de traiter le coronavirus.

Tokyo a relevé son niveau d'alerte au niveau le plus élevé. "Demain, nous tiendrons une réunion du groupe de travail pour décider des mesures à prendre cet été, en tenant compte de la tendance nationale et des avis des experts", a déclaré le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, lors d'une réunion.

Comme la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud a été louée pour sa réaction au début de la pandémie, mais mercredi, le nombre de cas quotidiens avait triplé en une semaine pour atteindre plus de 39 000.

Les responsables et les experts s'attendent à ce que les nouveaux cas quotidiens de la Corée du Sud atteignent 200 000 vers la mi-août ou la fin septembre. Ils multiplient les inoculations de rappels mais ne prévoient pas de nouvelles restrictions.

L'Australie a prévenu qu'elle pourrait être frappée par sa pire épidémie de COVID-19 au cours des prochaines semaines, alimentée par les variantes BA.4/5 Omicron. Les autorités ont déclaré que l'on pouvait s'attendre à des "millions" de nouvelles infections, mais ont exclu toute restriction sévère pour contenir la propagation.

"Nous avons dépassé ce stade... nous ne sommes plus à l'époque des fermetures et de ce genre de choses", a déclaré le ministre fédéral de la Santé, Mark Butler, à la station de radio 2GB jeudi, tout en exhortant les Australiens à envisager de travailler à nouveau à domicile.

Les admissions dans les hôpitaux australiens sont déjà proches des niveaux observés lors de la dernière grande épidémie d'Omicron au début de l'année, le système de santé australien étant également sous la pression des chiffres élevés de COVID et de grippe.

Alors que les cas en Thaïlande ont tendance à diminuer, les infections en Indonésie ont repris, atteignant leur plus haut niveau depuis mars.

Aux Philippines, les nouvelles infections et les hospitalisations restent faibles, mais le gouvernement a averti que le nombre de cas pourrait être multiplié par 20 au moins d'ici la fin du mois.

Manille exhorte davantage de personnes à se faire vacciner, car les données du ministère de la santé montrent que seul un quart des adultes éligibles ont reçu leur premier rappel au 12 juillet.

La Chine continentale a rapporté une moyenne de plus de 300 infections quotidiennes COVID transmises localement en juillet, soit plus qu'environ 70 en juin, alors que la politique stricte de Pékin de "COVID-zéro dynamique" aide à garder les clusters locaux sous contrôle et a empêché tout débordement des hôpitaux.