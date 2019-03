Une novice en politique en tête de la présidentielle en Slovaquie

BRATISLAVA, 17 mars (Reuters) - Zuzana Caputova, novice en politique, est en tête du premier tour de l'élection présidentielle organisé samedi en Slovaquie avec 39,1% des suffrages, d'après les résultats partiels communiqués après que la moitié des bureaux de vote ont effectué le dépouillement.

Cette avocate et activiste âgée de 45 ans, n'ayant jamais exercé de fonction dans l'administration, est devenue la figure de proue d'un mouvement de contestation déclenché par l'assassinat de Jan Kuciak et de sa compagne en février 2018.

Le double assassinat a provoqué une onde de choc dans le pays et alimenté la colère de l'opinion contre la corruption. La Slovaquie a été le théâtre de manifestations sans précédent depuis la chute du régime communiste fin 1989, et la pression de la rue a conduit à la démission du Premier ministre Robert Fico et de deux de ses ministres.

D'après les résultats partiels communiqués en toute fin de soirée samedi, le commissaire européen Maros Sefcovic, "candidat de la continuité" soutenu par le parti du Smer (centre gauche) au pouvoir, est crédité de 18,8% des voix.

Un second tour opposera les deux candidats arrivés en tête le 30 mars - pour être élu au premier tour, il faut obtenir les voix de plus de 50% des inscrits (et pas seulement des suffrages exprimés).

Une victoire de Caputova, libérale pro-européenne, marquerait une rupture avec l'émergence des forces populistes en Europe.

Aux termes de la Constitution, le président ne peut prendre de décisions au quotidien, mais dispose d'un droit de veto pour la désignation des procureurs et des juges, ce qui est fondamental dans la lutte anti-corruption. (Tatiana Jancarikova et Robert Muller; Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)