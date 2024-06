Un navire de sauvetage de l'organisation caritative a récupéré les corps de 11 migrants au large de la Libye vendredi, après avoir sauvé plus de 160 personnes d'embarcations proches de ce pays d'Afrique du Nord, a déclaré l'organisation Médecins sans frontières (MSF).

MSF a indiqué que son navire de recherche et de sauvetage Geo Barents avait recueilli 146 migrants en deux opérations et en avait trouvé 20 autres dans une autre embarcation. Cependant, ils ont également repêché les corps de 11 personnes qui avaient été vus par un avion de repérage et qui flottaient dans la mer.

"Nous ne connaissons pas la cause précise de cette tragédie, mais nous savons que des personnes continuent de mourir dans une tentative désespérée de se mettre à l'abri. Ce massacre doit cesser", a déclaré MSF sur la plateforme de médias sociaux X.

Le groupe Sea Watch, dont l'avion a vu les corps, a déclaré avoir tenté de contacter les garde-côtes libyens pour qu'ils aillent récupérer les morts, mais n'avoir reçu aucune réponse. "C'est ce qui se passe en Méditerranée, même si personne ne le voit", a déclaré l'association dans un communiqué.

Les Nations unies ont enregistré plus de 20 000 décès et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014, ce qui en fait la traversée de migrants la plus dangereuse au monde.

L'Italie a exhorté la Tunisie et la Libye à faire davantage pour empêcher les candidats à l'immigration de prendre la mer. Elle a également mis un frein aux opérations des navires de sauvetage, affirmant qu'ils encouragent les gens à se diriger vers l'Europe - une accusation que les organisations caritatives réfutent.

Soulignant les restrictions imposées aux navires de sauvetage, l'Italie a demandé vendredi au Geo Barents d'emmener son dernier groupe de migrants au port de Gênes, dans le nord du pays, à plus de 650 milles nautiques de leur position et loin des ports beaucoup plus pratiques de la Sicile voisine.

"Cela retardera considérablement l'assistance aux survivants qui ont déjà beaucoup souffert", a déclaré MSF.