L'organisation United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré tôt vendredi qu'elle avait reçu un rapport selon lequel des missiles étaient passés près d'un navire à 50 milles nautiques (93 km) au sud-ouest d'al Hudaydah, au Yémen.

"Le capitaine a signalé que deux missiles survolaient le navire et a entendu deux fortes détonations au loin", a indiqué l'UKMTO dans une note d'information, se référant à la personne qui commandait le navire.

Il a ajouté que le navire n'avait subi aucune avarie et que l'équipage était sain et sauf.

"Le navire fait route vers son prochain port d'escale. Les autorités enquêtent", précise la note d'information.

Depuis la mi-novembre, les militants houthis ont lancé à plusieurs reprises des drones et des missiles contre la navigation commerciale internationale dans le golfe d'Aden, affirmant qu'ils agissaient en solidarité avec les Palestiniens contre les actions militaires d'Israël à Gaza.

Leurs attaques en mer Rouge ont perturbé le transport maritime mondial, obligeant les entreprises à effectuer des trajets plus longs et plus coûteux autour de l'Afrique australe, et alimentant les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende et ne déstabilise le Moyen-Orient dans son ensemble.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont réagi en menant des frappes contre des cibles houthies.