Une partie de Notre-Dame s'effondre en raison d'un vaste incendie

(Actualisé avec éléments supplémentaires et report de l'intervention de Macron)

PARIS, 15 avril (Reuters) - La flèche et la totalité de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris se sont effondrées lundi soir en raison d'un incendie frappant ce bâtiment emblématique de la capitale française.

Le sinistre, dont la cause n'était pas connue dans l'immédiat, a poussé le président Emmanuel Macron à reporter une intervention télévisée très attendue et à se rendre sur place.

Notre-Dame de Paris était en réfection, un de ses flancs étant en particulier couvert d'échafaudages.

Le chef de l'Etat devait annoncer à 20h00 les premières mesures qu'il comptait prendre après trois mois de "grand débat" lancé pour tenter d'endiguer la crise des "Gilets jaunes".

"Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Emotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous", a écrit Emmanuel Macron sur Twitter.

Interrogé par Reuters, un porte-parole des pompiers de Paris avait fait état d'un "départ de feu dans les combles de Notre-Dame" et précisé que d'importants moyens d'intervention étaient mobilisés.

"Hommage et courage aux pompiers totalement mobilisés en ce moment même pour lutter contre l’incendie et sauver Notre-Dame de Paris, ce joyau de notre patrimoine historique et culturel", a écrit le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, sur Twitter.

Emmanuel Grégoire, maire adjoint à la mairie de Paris, a déclaré sur BFM Paris que la priorité avait d'abord été "d'éviter que le risque d'effondrement fasse des victimes collatérales sur les riverains, les touristes".

"Désormais la double priorité est de sauver les oeuvres d'art à l'intérieur qui peuvent l'être car les dégâts seront majeurs et ensuite il y a la question du contrôle de l'incendie lui-même qui s'est étendu à toute la charpente et dont la violence est tout à fait spectaculaire", a-t-il ajouté.

Environ 13 millions de personnes visitent Notre-Dame chaque année.

Le président américain, Donald Trump, a déclaré sur Twitter que le spectacle de l'incendie était "horrible à regarder" et a souhaité une intervention rapide. (Julie Carriat, Sybille de La Hamaide et Simon Carraud, avec Jean-Baptiste Vey et Marine Pennetier)