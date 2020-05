Bourse de Paris : Une pause dans l'ascension

Il ne faut jamais négliger le facteur psychologique, qui plus est en temps de crise. La masse des informations qui circulent dans le monde est en train de changer de forme. Il y a quelques semaines, on allait tous mourir, il fallait absolument se souvenir de 1929 et l'humanité allait tirer les conséquences qui s'imposent et changer profondément son rapport au monde et aux personnes. Mi-mai, on fantasme sur un vaccin, le nombre de décès est socialement acceptable, l'activité reprend. En plus les plages ont rouvert et on peut faire des barbecues et des apéros. Bien sûr, cette vision est simpliste à l'extrême et je reste persuadé que les dégâts économiques seront terribles sur certains secteurs, une fois que la poussière des mesures de soutien temporaire sera retombée. Mais elle illustre une forme de retour à la normale et contribue à écarter les scénarios négatifs les plus extrêmes.

Dans ce contexte, les marchés financiers ont repris leur rebond. Les indices riches en valeurs Technologiques ou de la Santé sont même dans le vert par rapport au 1er janvier. Le Nasdaq pour commencer (6,5% de hausse pour le Nasdaq 100), mais aussi l'OMX de Copenhague (+6,4%) ou le TecDax allemand (+3%). Ces deux secteurs sont d'ores et déjà les grands bénéficiaires du contexte actuel, et l'on voit mal comment il pourrait en être autrement par la suite, sauf scénario de "démondialisation" extrême, et encore (j'y reviendrais demain).

La journée est donc fériée dans plusieurs pays, mais pas forcément chômée en bourse. Paris, Francfort ou Londres fonctionnent normalement. La Bourse de Zurich est en revanche close. Les indicateurs PMI Flash qui seront annoncés tout au long de la journée seront largement commentés, car ils devraient signaler une légère embellie du moral des directeurs d'achat. Simple effet de base toutefois, puisque les PMI d'avril s'étaient logiquement effondrés avec les confinements. Ils devraient donc rebondir avec la perspective d'un redémarrage économique. Pas au point de repasser en zone d'expansion, bien sûr, mais suffisamment pour remonter par rapport au fond du trou.

Les indices européens sont attendus en baisse ce matin à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI flash de mai seront publiés tout au long de la journée, notamment pour la France (9h15), l'Allemagne (9h30), la zone euro (10h00) ou les Etats-Unis (15h45). Aux Etats-Unis, l'indice Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) précèderont l'indice des indicateurs avancés du Conference Board et les chiffres de l'immobilier ancien (16h00). Autour de 20h30, Jerome Powell doit prononcer une allocution.

L'euro recule légèrement à 1,0963 USD. L'once d'or perd quelques cents à 1741 USD. Le pétrole est à l'inverse orienté à la hausse, avec un baril de Brent à 36,17 USD et un baril de WTI à 33,83 USD. Le rendement du T-Bond recule à 0,66% sur 10 ans. Le Bitcoin perd environ 0,8% à 9435 USD.

Les principaux changements de recommandations

Amadeus : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 45 EUR.

DS Smith : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 325 à 350 GBp.

Experian : RBC passe de surperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours ajusté de 2500 à 2700 GBp.

PGS : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 8,50 à 7 NOK.

Siemens Gamesa : Citigroup reprend le suivi à l'achat en visant 17 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Le Tribunal de commerce de Paris enjoint Electricité de France de ne plus s'opposer à la suspension du contrat d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) conclu avec Total. Air France-KLM annonce l’arrêt définitif de l’exploitation des Airbus A380 d'Air France. BioMérieux obtient le marquage CE pour ses tests sérologiques VIDAS SARS-CoV-2. Pierre Crevits est le nouveau PDG de Dexia. Nacon étend son offre avec la sortie prochaine de deux nouvelles simulations sportives, Handball 21 et Tennis World Tour 2. Akka Technologies a retiré Data Respons de la cote. Spineway lève des fonds et signe un prêt garanti par l'Etat. Les filiales allemandes de Recylex en procédure d'insolvabilité, jetant un doute sur la pérennité de l'activité de Recylex SA. David Watkins a été renouvelé dans ses fonctions de président du conseil d'administration d'Euro Ressources. Econocom introduit un droit de vote double. HBR Investment Group monte à 12,3% de Néovacs, première étape du plan de continuation.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Genkyotex (assemblée générale), Latécoère (assemblée générale, dividende), Abivax (assemblée générale), Anevia (assemblée générale), Hoffmann Green Cement (assemblée générale), Bureau Veritas (assemblée générale), Claranova (assemblée générale), Lysogène (assemblée générale), Groupe Flo (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Infotel, Altice Europe…

Sur les autres marchés

Apple et Google ont mis à la disposition des autorités de santé leur solution pour construire une application de traçage de contacts contre le coronavirus. Ford Motor a dû stopper ses lignes de production à Chicago pour la seconde journée consécutive, après la découverte de nouveaux cas de coronavirus parmi ses salariés, ce qui illustre les difficultés de l'industrie américaine à reprendre son activité. Le patron de Walmart estime que le Covid-19 va bouleverser durablement la façon d'acheter des consommateurs. Hertz et ses créanciers seraient encore loin d'un accord, avant la date butoir de vendredi, révèle le Wall Street Journal. Selon Angela Merkel, un accord de sauvetage de Lufthansa serait très proche. Les États-Unis ont arrêté un père et son fils, mercenaires présumés avoir aidé Carlos Ghosn (Nissan, Renault) à s'enfuir du Japon. Panasonic prend 20% du capital du spécialiste des logiciels de logistique Blue Yonder. Canada Goose va supprimer 125 postes. MasterCard permet à ses salariés de travailler à domicile pendant une période de temps étendue, le temps que la menace du Covid-19 s'atténue.

Ça publie. Nvidia, Medtronic, Intuit, Assicurazioni Generali, Hewlett Packard Enterprise, Kingfisher, Gap Inc…

Lectures :