Une pension de retraite new-yorkaise souhaite que les portefeuilles des banques soient soumis à des règles plus strictes en matière d'émissions climatiques

Si les propositions consultatives sont soumises au vote lors des assemblées générales des banques au printemps, elles permettront de tester l'engagement des investisseurs en faveur du climat après les revers essuyés en 2022, lorsque les appels à des réductions plus importantes du financement des combustibles fossiles lancés par d'autres activistes du climat n'ont obtenu qu'un faible soutien.

Le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, qui a déposé les nouvelles résolutions cette année, a déclaré qu'il visait à mettre en place des mesures qui ont de fortes chances d'obtenir un soutien majoritaire. De nombreux investisseurs "veulent voir les engagements nets zéro des entreprises se concrétiser", a déclaré Lander dans une interview.

Les fonds de la ville de New York ont été parmi les plus agressifs en poussant les sociétés d'énergie à s'éloigner des combustibles fossiles, mais peu d'autres grands investisseurs ont embrassé les appels au désinvestissement du secteur dans un contexte de hausse des prix de l'énergie. Pendant ce temps, les responsables républicains d'États comme le Texas et la Floride ont cherché à refuser de faire affaire avec certaines sociétés financières en raison de leur traitement des producteurs de combustibles fossiles.

Les nouvelles résolutions demandent aux banques, dont Bank of America, Goldman Sachs Group et JPMorgan, de s'engager à réduire les émissions dans leurs prêts et leurs souscriptions d'énergie. M. Lander a cité les plans exposés l'année dernière par Citigroup pour que les émissions de son portefeuille de prêts énergétiques baissent de 29 % d'ici 2030 par rapport à 2020.

Actuellement, les trois autres banques ont pour objectif de réduire l'"intensité des émissions" de leur financement, une mesure des émissions par rapport à la production qui, selon les militants du climat, ne va pas assez loin.

Les représentants de JPMorgan, Bank of America et Goldman Sachs ont refusé de commenter les résolutions.

Le rôle des banques dans la réduction des émissions mondiales fait partie d'un débat sur leurs obligations en tant que membres de la Net Zero Banking Alliance, un effort soutenu par les Nations Unies pour encourager la décarbonisation et atteindre des émissions nettes nulles des portefeuilles de prêts et d'investissements des banques d'ici 2050 afin de limiter la hausse des températures mondiales.