Une petite Statue de la Liberté retrace le parcours de sa grande soeur à New York

NEW YORK, 2 juillet (Reuters) - Une réplique à échelle réduite de la statue de la Liberté, qui a refait le voyage effectué il y a plus d'un siècle par sa grande soeur, a été érigée jeudi sur Ellis Island, dans le port de New York.

La réplique, qui mesure 2,8 mètres de haut, a commencé son voyage de France aux Etats-Unis à l'arrière d'un camion à plateau la semaine dernière.

Jeudi, les ouvriers ont dévoilé la statue après son voyage à travers l'Atlantique.

L'oeuvre est prêtée par le Musée des arts et métiers de Paris aux Etats-Unis pour 10 ans, dans un geste visant à cimenter l'amitié franco-américaine.

"C'est un symbole de l'amitié entre les peuples français et américain, mais c'est aussi un rappel de l'importance du message de liberté et d'éclaircissement du monde, qui est le nom de la statue", a déclaré Philippe Etienne, ambassadeur de France aux Etats-Unis, lors d'une cérémonie d'inauguration.

"C'est l'importance essentielle de la liberté dans nos démocraties, à l'intérieur de nos sociétés et aussi dans le monde."

La version plus grande de la statue de la Liberté, qui mesure 93 mètres (305 pieds), base comprise, a été offerte par la France aux Etats-Unis. Elle a été assemblée en 1886 et se trouve depuis lors sur Liberty Island, dans le port de New York.

La réplique en bronze de 450 kilogrammes (992 livres) a été réalisée à partir du modèle original en plâtre de la Statue de la Liberté de Frédéric-Auguste Bartholdi et sera exposée sur Ellis Island du 1er au 6 juillet - elle sera donc à New York pour les célébrations de la fête de l'indépendance du 4 juillet.

Elle sera ensuite transférée à Washington.

"Nous avons trouvé très important d'avoir cette rencontre entre la petite et la grande soeur, surtout le 4 juillet, et ensuite le 14 juillet, elle sera inaugurée à nouveau, mais à Washington", a déclaré Philippe Etienne. (Roselle Chen; version française Camille Raynaud)