Une piqûre de rappel pour le schiste : Les "re-fracs" sont un moyen bon marché d'augmenter la production de pétrole aux États-Unis

Ces "re-fractions" sont en train de prendre de l'ampleur, car les producteurs de pétrole de schiste cherchent à profiter d'un brut à 100 dollars le baril sans faire de gros investissements dans de nouveaux puits et champs.

Une pénurie mondiale de pétrole a déclenché des appels du président américain Joe Biden pour que les producteurs de schiste consacrent une plus grande partie de leurs bénéfices à l'augmentation de la production. Mais les entreprises de schiste subissent depuis des années la pression des actionnaires pour qu'elles se concentrent sur les rendements plutôt que sur la croissance de la production.

Leur réticence à investir dans l'augmentation de la production a entraîné des tensions entre l'industrie pétrolière et la Maison Blanche, qui est sous pression pour freiner les prix record de 5 dollars le gallon de carburant qui ont contribué à une inflation élevée depuis des décennies.

Le recadrage peut être une sorte de piqûre de rappel pour les producteurs - une augmentation rapide de la production pour un investissement moindre qu'un nouveau puits. Bien que certains producteurs aient tâté de la fracturation des puits dans le passé, la technique est en train d'être adoptée à plus grande échelle à mesure que la technologie s'améliore, que les champs pétrolifères vieillissants érodent la production et que les entreprises essaient de faire plus avec moins.

Les pénuries d'acier, de diesel, de sable de fracturation et de travailleurs ont doublé l'inflation dans les champs pétrolifères depuis janvier, ce qui rend cette méthode à prix réduit pour augmenter la production encore plus attrayante.

Un re-frac peut être jusqu'à 40% moins cher qu'un nouveau puits, selon les experts. Plus important encore, il peut doubler ou tripler les flux de pétrole des puits vieillissants, a déclaré Garrett Fowler, directeur d'exploitation de ResFrac, qui aide les producteurs à optimiser cette technique. Sa société a reçu environ deux fois plus de demandes de renseignements liées aux refractions que les années précédentes.

Pour les producteurs de pétrole, les reconditionnements sont un moyen bon marché d'ajouter de la production aux pipelines existants. Leur temps de réalisation plus court signifie que les reconditionnements peuvent être programmés entre les travaux sur les nouveaux puits, a déclaré Catherine Oster, qui gère les propriétés de Devon Energy dans le centre du continent.

"Vous revenez en arrière et trouvez les endroits où vous avez peut-être sous-achevé et sous-fracké au début", a déclaré Oster. De plus, "nous avons fait l'investissement en infrastructure. Au fur et à mesure que vous apprenez à connaître vos ressources, vous obtenez ces connaissances techniques" qui vous aident à décider quels puits bénéficieront d'une deuxième tentative, a-t-elle ajouté.

COMMENT FONCTIONNE LE RE-FRAC

La méthode de reconditionnement la plus courante consiste à placer un revêtement en acier à l'intérieur du puits de forage d'origine, puis à percer des trous à travers le tubage en acier pour accéder au réservoir. Dans certains cas, le processus utilise deux fois moins d'acier et de sable de fracturation qu'un nouveau puits, a déclaré Fowler de ResFrac.

La production pétrolière américaine reste inférieure d'environ un million de barils par jour (bpj) au pic de 12,8 millions bpj atteint au début de 2020. La production est limitée par le taux de déclin rapide des puits de schiste, qui peuvent voir leur production chuter de 70 % au cours de leurs neuf premiers mois. La stagnation des dépenses pourrait limiter la production aux niveaux actuels.

Alors que les prix à terme du pétrole américain se situent autour de 104 $ le baril, soit une hausse de 40 % par rapport à l'année dernière, les coûts de production sont plus élevés en raison des pénuries de matériaux et de main-d'œuvre. Certains producteurs retiennent leurs nouvelles dépenses par crainte d'une récession.

Les coûts des tiges de forage, de la main-d'œuvre et du sable de fracturation ont entraîné une hausse des coûts de forage et des services d'achèvement des puits d'environ 20 % par rapport à l'année dernière, a déclaré ce mois-ci Callon Petroleum, producteur de schiste du Texas.

Callon et Hess Corp, qui fore dans le schiste de Bakken au Dakota du Nord, ont récemment augmenté leurs budgets de dépenses d'investissement en raison de ces coûts. Hess a ajouté 200 millions de dollars à ses dépenses, la moitié étant due à l'inflation, tandis que Callon a ajouté environ 75 millions de dollars.

"Des techniques comme la refracturation permettront à l'industrie de continuer à récolter le pétrole et le gaz de ces réservoirs", a déclaré Stephen Ingram, un vice-président régional de la principale société américaine de fracturation hydraulique Halliburton .

Un autre avantage, selon les dirigeants des services pétroliers, est que les refractions ne nécessitent pas de permis supplémentaires de l'État ou de nouvelles négociations avec les propriétaires fonciers. Les perturbations de l'environnement sont également moindres car les sites de forage disposent déjà d'un accès routier, disent-ils.

"Compte tenu de l'inflation, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de l'augmentation des salaires, c'est le moment idéal pour les opérateurs de commencer à examiner les puits en vue d'un réaménagement", a déclaré Matt Johnson, PDG du cabinet de conseil en énergie Primary Vision Network.