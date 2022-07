Une plainte pénale est déposée contre UBS au sujet de fonds liés à la RDC

"La plainte pénale transmise au (Bureau du procureur général)... porte sur les agissements de ...un homme d'affaires belge proche de Joseph Kabila, et (à) UBS à Genève et Zurich, où il a reçu des fonds d'origine douteuse", a déclaré vendredi dans un communiqué le groupe de campagne suisse Public Eye, qui a déposé la plainte aux côtés de deux autres groupes.

"Elle documente de possibles actes de blanchiment d'argent et un possible manquement à la diligence raisonnable concernant les transactions financières au sein de la plus grande banque suisse pour prévenir les infractions de blanchiment d'argent."

UBS s'est refusé à tout commentaire.

La plainte pénale, déposée auprès du bureau du procureur général de la Suisse, porte sur des transactions d'un montant total de 19 millions de dollars qui, selon eux, ont été envoyées sur les comptes UBS de l'associé présumé à Zurich et à Genève en 2012 et 2013.

Les groupes ont déclaré que les fonds en question remontaient au paiement de pots-de-vin et, séparément, à un mécanisme de crédit non réglementé à la banque centrale congolaise, ce qui, selon Public Eye, "pourrait constituer un détournement de fonds publics".

Un avocat de Kabila n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires par téléphone et par SMS.

La personne nommée par Public Eye n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée via LinkedIn.

Le Bureau du Procureur général a confirmé avoir reçu la plainte pénale.

"La plainte pénale sera maintenant examinée conformément à la procédure habituelle", a déclaré un porte-parole dans une déclaration envoyée par courriel.

En fonction du dépôt, le bureau du procureur général peut décider d'ouvrir une procédure pénale, de confier cette procédure aux procureurs régionaux ou de déterminer qu'aucune procédure n'est nécessaire.