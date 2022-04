Bourse de Paris : Une pointe d'optimisme.. sino-américaine

La volatilité est descendue d'un cran sur les marchés actions européens cette semaine, comme le montre l'évolution récente de l'EURO STOXX 50, dont les variations n'ont jamais dépassé 0,5% sur les trois dernières séances. Le niveau d'attentisme est remonté en même temps que les interrogations sur les orientations futures des politiques monétaires. Et il en sera question aujourd'hui, de politique monétaire, avec la réunion d'avril de la BCE, qui n'est pas dans une situation très confortable. L'inflation remonte fort sur le vieux continent - comment pourrait-il en être autrement - et les taux sont toujours au plancher. Nous verrons bien en début d'après-midi comment la banque de Francfort compte s'en sortir.

Hier à Wall Street, les valeurs technologiques et la consommation cyclique ont sonné la révolte. Le Nasdaq 100 a pu stopper l'hémorragie de trois séances de forte baisse sur un rebond de 2%. Toutes les grosses capitalisations de l'indice ont repris entre 1 (pour Meta Platforms) et 3,5% (pour Tesla). Seulement 8 baisses sur 100 valeurs. La détente sur les rendements obligataires a bien aidé. La très légère inflexion constatée sur l'inflation hors produits volatils aux Etats-Unis en mars a un peu raboté les anticipations sur le niveau des taux d'intérêts à moyen terme. Le réveil américain a alimenté la poursuite du redressement des actions asiatiques et contribue à une poussée d'optimisme au réveil en Europe.

Pour terminer la semaine (les financiers respectent le weekend de Pâques un peu partout dans le monde), j'aborde la question de l'aversion aux pertes en fonction de l'âge, après avoir lu un article très intéressant. Il est tiré des écrits de l'infatigable Joachim Klement, qui m'agace toujours profondément pour sa capacité à trouver de nouvelles idées originales au quotidien, pendant que je rame en regardant bêtement par la fenêtre pour essayer de vous distraire un peu. Allez, pour me remonter le moral je me dis qu'il a peut-être une armée de petites mains qui l'aident avant le lever du soleil. Alors que moi, je dois attendre 8h00 pour voir débarquer mon premier collègue, le presque toujours ponctuel Eduardo. Et encore, les bons jours.

Mais revenons à la date de péremption de l'investisseur. N'importe quel questionnaire de profilage d'épargnant vous le dira, l'investissement à risque (les actions) est réservé aux jeunes et l'investissement sans gains (les obligations et les fonds en euros) est tout à fait adapté aux vieux. C'est schématique et un chouia provocant, mais c'est un peu ça. En réalité, nous avons tous un appétit pour le risque variable. Et notre résistance face aux pertes fluctue elle aussi. Un individu très prudent qui se met en PLS dès qu'une ligne de son portefeuille vire au rouge n'a pas trop intérêt à acheter des actions GameStop ou du Dogecoin, parce que sa vie va rapidement devenir un enfer. Un bon conseiller saura apprécier cette dimension tout en y ajoutant les variables habituelles : revenus, objectif de l'épargne, besoins personnels, patrimoine, etc.

Mais la question de l'âge n'est pas aussi binaire qu'on le pense généralement, selon une étude présentée par Klement, réalisée auprès de 4000 britanniques par David Blake et son équipe, qui officient à la City University de Londres. On y découvre que l'aversion pour les pertes n'est pas l'apanage des plus anciens. Enfin disons que les plus de 65 ans sont les plus angoissés face aux pertes, mais qu'ils ne sont pas les seuls. C'est aussi le cas des 18-24 ans, dans des proportions assez proches. Si l'on y réfléchit un peu, c'est plutôt logique. A cet âge-là, à moins bien sûr d'être un riche héritier ou d'avoir flairé le bon plan des cryptomonnaies avant les autres, on est sans le sou : on a donc plus peur de perdre le peu qu'on a. Les personnes qui ont le plus de flegme face aux pertes sont les 35/44 ans, suivis des 45/54 ans. Ceux-là ont plus de chances d'être en place financièrement et d'avoir développé une meilleure connaissance des choses de la finance. L'aversion ne remonte dans des proportions importantes qu'à l'approche de la retraite (attention, cet âge est mouvant dans l'entre-deux tours en France). Moralité, les plus jeunes ont souvent de l'appétit pour le risque mais beaucoup moins pour les pertes. Pour comprendre les biais que nous subissons et éviter de tomber dans les pièges classiques, rien de tel qu'une petite session de formation avec les vidéos pédagogiques Zonebourse de Xavier Delmas sur la finance comportementale.

Les jeunes investisseurs ne devraient pas développer trop de stress ce matin, puisque les indicateurs avancés européens se dirigent vers un rebond. En l'absence d'évolutions dans le conflit en Ukraine, même si l'Occident a prévu de continuer à armer Kyiv, l'attention des marchés se focalisera, je l'ai dit plus haut, sur la BCE. Les places financières ont aussi reçu le coup de pouce de la Chine, où les autorités ont lourdement laissé entendre qu'un assouplissement aura lieu sur les taux et le niveau des réserves obligatoires des banques demain vendredi, pour contrer les effets négatifs des mesures de confinement prises un peu partout dans le pays face à une nouvelle vague de coronavirus.

Les temps forts économiques du jour

La BCE annoncera sa décision de politique monétaire à 13h45, avant la tenue de la conférence de présentation à 14h30. C'est aussi à cet horaire que paraîtront aux Etats-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes de détail, avant à 16h00 l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les stocks des entreprises. Tout l'agenda macro ici.

L'euro remonte à 1,0908 USD. L'once d'or reste ferme à 1973 USD. Le pétrole poursuit sa remontée avec un Brent de Mer du Nord à 108,20 USD le baril et un brut léger américain WTI à 103,7 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans poursuit sa décrue à 2,67%. Le bitcoin se reprend à 41 300 USD pièce.

Les principaux changements de recommandations

Adyen : Piper Sandler démarre le suivi à surpondérer en visant 1810 EUR.

Amundi : Société Générale reste à l'achat avec un objectif ajusté à 75 EUR.

Bunzl : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 2950 GBp.

Galp Energia : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 15 EUR.

Husqvarna : DNB passe de vendre à conserver en visant 95 SEK.

Nexi : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 14,90 à 12,20 EUR.

Novo Nordisk : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 585 à 780 DKK.

Pearson : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 750 GBp.

Telefonica Deutschland : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,32 à 2,53 EUR.

