Une "poste en libre-service" testée près de la gare de Lausanne

Lausanne (awp/ats) - La Poste Suisse teste dès lundi une "poste en libre-service" près de la gare de Lausanne. Ce local permettra aux clients d'accéder à une sélection de services postaux 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Un bilan sera tiré au terme de l'essai le 31 mars 2022.

La Poste entend être présente dans toutes les régions de Suisse avec ses points d'accès et accessible même en dehors des heures d'ouverture classiques. Avec ce local accessible non stop, elle veut tester si elle répond au besoin d'une clientèle toujours plus mobile et autonome, explique-t-elle lundi dans un communiqué.

La poste en libre-service est pensée pour les pendulaires, les lève-tôt, les noctambules et toute personne qui souhaite effectuer une sélection de transactions postales de manière flexible et autonome. Elle comprend des automates à versements, un postomat, un automate à colis, une boîte aux lettres ainsi qu'une photocopieuse.

Colis, lettres et paiements

Concrètement, les clients pourront déposer des lettres et des colis ou retirer des envois. Il sera possible d'effectuer des paiements au moyen de la carte Postfinance et de toute autre carte de débit.

Durant les deux premières semaines une collaboratrice de la Poste se tiendra à disposition sur place toute la journée. Elle guidera les clients dans l'utilisation des prestations automatisées.

Pour cet essai, le géant jaune était à la recherche d'un emplacement très fréquenté. Il se dit "très satisfait de l'endroit trouvé" (place de la gare 10) en face d'une des plus grandes gares de Suisse.

Enquêtes et mesures

Pendant la phase de test, la Poste effectuera diverses mesures et enquêtes sur place. Elle veut notamment savoir quels services les clients utilisent le plus, à quelle heure ils le font et quel est leur degré de satisfaction vis-à-vis du libre-service.

Sur la base des résultats, la Poste décidera alors si et où de tels locaux sont envisageables ailleurs en Suisse. En effet, de plus en plus de personnes souhaitent retirer ou envoyer un colis à n'importe quelle heure de la journée tout en effectuant rapidement un paiement au même endroit, relève-t-elle.

