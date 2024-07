Une éventuelle administration démocrate dirigée par la vice-présidente Kamala Harris ferait probablement avancer le programme du président Joe Biden en matière de règles financières strictes, une perspective peu réjouissante pour les banques de Wall Street, les sociétés de crypto-monnaies et d'autres acteurs qui ont souffert de l'administration actuelle.

Mme Harris est la favorite pour remporter l'investiture démocrate après que M. Biden s'est retiré de la course à la présidence dimanche et l'a soutenue.

Bien que Mme Harris ait fait profil bas en ce qui concerne les politiques financières de l'administration, ses antécédents en matière de lutte contre les banques de Wall Street et de vote contre la déréglementation suggèrent qu'elle poursuivrait l'ambitieux programme de M. Biden, ont déclaré les analystes.

Le programme de l'administration Biden comprend des règles adoptées et proposées qui répriment les frais bancaires, les prêteurs non bancaires et les fournisseurs de dettes médicales, exigent plus de transparence de la part des fonds spéculatifs, augmentent le montant du capital que les banques doivent détenir et prévoient une série de mesures d'exécution à l'encontre des principales sociétés de crypto-monnaie.

"Harris est plus à gauche que Biden, mais l'administration Biden s'est avérée incroyablement progressiste, de sorte qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence entre une deuxième administration Biden et une première administration Harris", a écrit Isaac Boltansky, directeur de la recherche politique à la maison de courtage BTIG, dans une note lundi.

Un porte-parole de Mme Harris n'a pas immédiatement fourni de commentaires sur son programme potentiel en matière de réglementation financière.

Parmi les démocrates progressistes de premier plan qui ont soutenu Mme Harris figure la sénatrice Elizabeth Warren, qui a contribué à façonner le programme de réglementation financière de M. Biden et qui n'a pas hésité à critiquer ses collègues démocrates qu'elle considère comme laxistes à l'égard de Wall Street.

"Nous pensons que cela augmente le risque pour les sociétés financières et les crypto-monnaies", a écrit lundi Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen, à propos de Mme Harris, ajoutant qu'une deuxième administration démocrate finaliserait les règles de capital de Bâle et l'obligation pour les banques de détenir plus de dettes à long terme, et avancerait les limites sur les frais de découvert et autres.

Certes, Mme Harris n'est pas encore la candidate démocrate et les détails de la politique de réglementation financière seront supervisés par les personnes choisies par l'agence. Un ancien fonctionnaire de l'administration a fait remarquer que si Mme Harris s'est montrée sévère à l'égard des banques dans le passé, elle n'était pas aussi à gauche que Mme Warren sur les questions de réglementation financière.

Plusieurs grands noms de Wall Street prévoient de soutenir Mme Harris pour l'investiture démocrate, a rapporté Semafor dimanche. Une source bien informée a déclaré que Peter Orszag et Ray McGuire de Lazard feraient un don à Mme Harris, confirmant ainsi une partie de ce rapport.

Lundi, les investisseurs ont dénoué certaines des transactions sur le marché des obligations Trump qui avaient parié sur une victoire de Trump, "mais il reste le favori", a déclaré Paul Mielczarski, responsable de la stratégie macroéconomique chez Brandywine Global.

"L'AVIDITÉ DE WALL STREET

Mme Harris s'est fait connaître en tant que procureur général de Californie, où elle s'est montrée très ferme à l'égard des grandes banques.

En 2011, elle a négocié âprement pour que les banques engagent davantage de fonds pour aider les consommateurs lésés par les prêts abusifs dans la période précédant la crise financière de 2007-2009. En 2016, son bureau a lancé une enquête criminelle sur le scandale des faux comptes de Wells Fargo.

L'ancien fonctionnaire de l'administration a fait l'éloge de son travail en tant que procureur général de Californie et a rappelé que M. Harris avait chargé Katie Porter, alors professeur de droit, de superviser le règlement bancaire de 18 milliards de dollars destiné à aider les propriétaires de maisons. Mme Porter a ensuite siégé au Congrès, où elle s'est attaquée aux PDG des grandes banques et a dénoncé la déréglementation de M. Trump.

En tant que sénatrice, Mme Harris s'est rangée en 2018 du côté de Mme Warren et d'autres progressistes en votant contre un projet de loi visant à supprimer les règles introduites à la suite de la crise financière. La Réserve fédérale a par la suite accusé ce changement d'avoir contribué à la faillite de la Silicon Valley Bank l'année dernière.

"La cupidité et les abus de Wall Street ont détruit notre économie en 2008. Je me battrai contre toute loi visant à déréglementer les grandes banques", a déclaré M. Harris sur X, puis sur Twitter, alors que les négociations s'intensifiaient.

En tant que vice-président, M. Harris a été l'an dernier le fer de lance d'une initiative du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) visant à supprimer les dettes médicales des dossiers de crédit des consommateurs et, en juillet, il a soutenu une proposition du CFPB exigeant que les organismes de crédit hypothécaire aident les emprunteurs en difficulté.

Les grandes banques ont vivement critiqué le CFPB sous la direction de Rohit Chopra, nommé par M. Biden, et ont intenté un procès à l'agence pour qu'elle revienne sur plusieurs de ses règles.

"Étant donné que le directeur du CFPB est soumis au bon vouloir du président, un démocrate à la Maison Blanche donnera au directeur Chopra une grande latitude en ce qui concerne les cartes de crédit, les sociétés de paiement, les BigTech et tout ce qui relève du Bureau", a écrit M. Boltansky de BTIG. (Reportages de Michelle Price, Pete Schroeder, Douglas Gillison, Chris Prentice, Megan Davies, Nupur Anand, Lananh Nguyen et David Randall ; Rédaction de Michelle Price ; Édition de Leslie Adler)