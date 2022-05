Une pression "énorme" alors que Shanghai reste exempte de COVID et que la fin du confinement est imminente.

Le centre commercial de 25 millions d'habitants a atteint un quatrième jour consécutif sans aucune nouvelle infection dans la communauté, conservant son précieux statut "zéro COVID" et entretenant l'espoir d'une fin imminente de la misère du lockdown.

Malgré l'absence de nouveaux cas, les autorités ne lèvent pas immédiatement le lockdown, mais assouplissent progressivement les restrictions jusqu'au 1er juin, certains magasins étant autorisés à ouvrir cette semaine et les transports publics devant reprendre partiellement au cours du week-end.

Très peu de personnes ont obtenu des laissez-passer pour sortir de chez elles de la part des gestionnaires bénévoles de leurs complexes résidentiels.

"Le risque de trouver des infections positives parmi les groupes à risque existe toujours et la pression pour ... empêcher un rebond reste énorme", a déclaré mercredi à la presse Zhao Dandan de la commission municipale de la santé.

Le gouvernement du district de Xuhui à Shanghai a posté sur son compte de médias sociaux des photos d'ouvriers plantant des fleurs le long de rues largement désertes afin d'assurer un environnement "propre et beau" pour la "reprise du travail et de la production dans la ville".

Mais dans le district central de Changning, de gros tas d'ordures se sont déversés sur les routes, signe que la ville a eu du mal à maintenir les services pendant le lockdown.

Les États-Unis, l'Europe et d'autres régions ont levé les restrictions pour "vivre avec le virus" et faire tourner leurs économies même si les infections se propagent.

Mais la Chine a choisi une voie radicalement différente, restreignant impitoyablement les mouvements et isolant les personnes pour mettre fin à toute épidémie, quel qu'en soit le coût économique.

Vaincre la variante hautement transmissible d'Omicron s'est avéré être une bataille difficile, comme l'a montré la lutte dans la capitale, Pékin, au cours du mois dernier.

Les autorités de Pékin ont découvert des dizaines de nouveaux cas presque chaque jour depuis le 22 avril.

Alors que la plupart des habitants de Pékin travaillent depuis leur domicile, ils peuvent au moins se promener à l'extérieur, bien qu'ils aient peu d'endroits où aller, car de nombreux magasins, gymnases et autres entreprises ont fermé dans plusieurs districts.

"Je suis heureux que nous ne soyons pas confinés chez nous comme à Shanghai, mais je reste assez frustré par ce qui se passe, car la plupart des pays ont déjà tourné la page du COVID", a déclaré Lin Cong, 27 ans, qui vit dans le district de Chaoyang, l'épicentre de l'épidémie.

"C'est difficile de regarder quand mes amis dans d'autres pays peuvent voyager et se déplacer librement sans masque alors que vous ne savez pas quand vous pourrez vivre une vie normale."

PERTE DE REVENUS ET DE CONFIANCE

Dans l'ensemble, Shanghai a signalé moins de 1 000 nouveaux cas pour le 17 mai, tous dans les zones soumises aux contrôles les plus stricts, et aucun nouveau cas n'a été découvert dans les communautés relativement plus libres pour un quatrième jour. Pékin a signalé 69 cas, contre 52 auparavant.

La politique intransigeante de la Chine, dite "zéro COVID", a placé des centaines de millions de personnes dans des dizaines de villes sous diverses restrictions et a perturbé un rebond mondial de la production de tout, des téléphones portables aux véhicules électriques.

Les entreprises, d'Apple à Tesla, en ont pris un coup.

Le groupe de commerce électronique JD.com a annoncé des revenus supérieurs aux prévisions, car davantage de personnes ont fait des achats en ligne en raison des restrictions du COVID, mais il s'est montré prudent quant à ses perspectives, affirmant que les consommateurs perdent leurs revenus et leur confiance et que la logistique a été perturbée.

Néanmoins, le sentiment des investisseurs à l'égard de JD.com et de ses pairs s'est amélioré suite aux commentaires du vice-premier ministre Liu He lors d'une réunion mardi avec des cadres de la technologie, qui ont alimenté l'espoir d'un assouplissement de la répression réglementaire du secteur.

La répression sans précédent, qui a débuté à la fin de l'année 2020, a frappé les entreprises technologiques chinoises et ébranlé les marchés, amputant les entreprises de milliards de dollars de valeur marchande et pesant lourdement sur un important moteur de croissance.

Un secteur technologique plus libre ne compenserait toutefois pas les vents contraires auxquels la Chine est confrontée en raison du COVID, d'un ralentissement du secteur immobilier, de la géopolitique et de la hausse des coûts d'emprunt aux États-Unis et ailleurs.

Les données économiques de cette semaine ont montré que la consommation et la production industrielle de la Chine ont chuté en avril à un rythme inédit depuis début 2020, alors que le nouveau coronavirus, détecté pour la première fois dans la ville de Wuhan fin 2019, commençait sa propagation mondiale.

La Chine va probablement avoir du mal à organiser une reprise rapide sans compromettre sa politique de "zéro COVID", estiment les analystes.