Une prolifération d'algues toxiques tue les poissons autour de la baie de San Francisco

La prolifération toxique a commencé en juillet et s'est étendue jusqu'à la baie de San Pablo, à environ 32 km au nord de San Francisco, et jusqu'aux côtes du comté de San Mateo au sud, a déclaré l'organisation de défense de l'environnement San Francisco Baykeeper.

Elle a identifié le coupable derrière les eaux brunes et troubles comme une espèce d'algue appelée Heterosigma akashiwo.

"Cette efflorescence se poursuit depuis plus d'un mois et couvre la baie de San Francisco. L'ampleur et la durée de cette efflorescence sont donc sans précédent", a déclaré à Reuters Jon Rosenfield, un scientifique principal de Baykeeper.

Il a attribué l'efflorescence aux eaux usées traitées contenant de l'azote et du phosphore déversées dans la baie par environ 40 centres de traitement des eaux usées.

Un porte-parole du service des travaux publics de la ville d'Oakland, de l'autre côté de la baie de San Francisco, a déclaré qu'il faisait ce qu'il pouvait pour faire face à la mort des poissons et à la prolifération des algues, mais qu'il ne pouvait pas spéculer sur la cause profonde du phénomène.

Mercredi, des travailleurs ont enfilé des combinaisons de protection contre les risques avec des masques N95, des gants et des bottes et ont grimpé dans la boue des rives du lac Merritt, bravant la puanteur âcre pour ramasser les carcasses en décomposition de poissons et d'autres animaux sauvages flottant dans l'eau ou reposant sur la boue.

"C'est un peu ma deuxième maison, et je n'ai jamais rien vu de tel", a déclaré Sara Moss, 27 ans, résidente d'Oakland, qui vient fréquemment au lac Merritt. "C'est fou le nombre de poissons morts qu'il y a, toutes les tailles aussi".