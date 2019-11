Veuillez-vous référer au glossaire ici pour une explication des termes financiers utilisés dans cet article. Veuillez noter que ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre.

Les qualités défensives des infrastructures cotées ont été mises en évidence lors des récentes baisses des marchés. Mais, la surperformance de la classe d’actifs lors des périodes de volatilité n’est pas seulement révélatrice du sentiment du marché, lequel peut être changeant. La résistance de la classe d’actifs est justifiée par la solidité des fondamentaux et les résultats des différentes entreprises. Il existe des preuves empiriques démontrant la protection contre les récessions conférée par ces modèles économiques qui résulte de la nature essentielle des actifs sous-jacents. Le passé prouve que les flux de trésorerie (illustrés ci-dessous par l’EBITDA (résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement)) générés par les groupes d’infrastructure cotés et les dividendes versés par ceux-ci sont restés relativement stables pendant la crise financière avant de renouer avec leur trajectoire haussière.

Croissance de l’EBITDA et des dividendes (indexée : 2001 = 100) de l’univers d’investissement du fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Source: M&G, Bloomberg, 31 juillet 2019. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L’intérêt des infrastructures cotées n’est pas circonscrit à leur nature défensive. En effet, cette classe d’actifs offre un large éventail d’opportunités de croissance pour générer des performances supérieures à l’inflation sur le long terme. Nous sommes convaincus que nos entreprises en portefeuille - qui distribuent toutes des dividendes sans cesse croissants grâce à l’essor de leurs activités - ne doivent pas être traitées comme des valeurs à « profil obligataire » qui, par définition, offrent un rendement élevé sans croissance. Même nos positions dans le secteur des services aux collectivités bénéficient d’une croissance structurelle, en plus de leurs revenus indexés sur l’inflation qui constituent le fondement de leurs modèles économiques. Les tendances porteuses à long terme que des groupes de services aux collectivités bien placés sont à même d’exploiter comprennent notamment la transition de la société moderne vers les énergies renouvelables ou le développement de réseaux intelligents de façon à mieux gérer l’offre et la demande d’électricité. Il s’agit là de thèmes qui ont toutes les chances de persister pendant plusieurs décennies.

Nombre de ces entreprises se sont bien comportées, mais elles présentent encore un potentiel d’appréciation dans la mesure où leurs valorisations demeurent peu élevées au regard de leurs perspectives de croissance à long terme. Les valorisations au sein de la catégorie des infrastructures économiques (services aux collectivités, énergie et transport) restent bien en-deçà de leurs niveaux record et apparaissent particulièrement intéressantes dans le secteur de l’énergie. Les infrastructures économiques apparaissent également attractives par rapport aux autres segments des infrastructures, à savoir celles des catégories sociales (santé, éducation et citoyenneté) et évolutives (communication, transactionnelle et redevances).

Toutefois, nous pensons toujours qu’il est important d’élargir la définition des infrastructures au-delà de l’univers traditionnel des infrastructures économiques afin de mieux refléter le monde de plus en plus numérique dans lequel nous vivons. Les catégories sociales et évolutives offrent des avantages en matière de diversification et des opportunités de valorisation en fonction de l’environnement du marché. Le segment des infrastructures évolutives se distingue également en étant une généreuse source de croissance.

Il est également important de ne pas perdre de vue la nature à long terme de la classe d’actifs. L’environnement macroéconomique immédiat a peu d’incidence sur les résultats des sociétés d’infrastructure. Ce sont en effet les tendances puissantes dans l’économie mondiale - et la croissance générée par ces tendances structurelles - qui ont une plus grande influence à long terme sur les groupes d’infrastructure cotés et sur les performances de la classe d’actifs. Les soubresauts des cycles économiques ne sont qu’un épiphénomène par comparaison avec cette croissance structurelle.

Veuillez noter que la valeur et les revenus des actifs du fonds peuvent fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur de votre investissement. Il n’existe aucune garantie quant à la réalisation de l’objectif du fonds et vous courez le risque de ne pas récupérer le montant que vous avez initialement investi.

Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires

Alex Araujo

Fund Manager

M&G Investments

Les organismes de placement collectif visés dans le présent document (les « Fonds ») sont des sociétés d'investissement ouvertes à capital variable, constituées en Angleterre et au pays de Galles pour les fonds M&G Investments et au Luxembourg pour les fonds M&G (Lux). Société Générale, Paris, Succursale de Zurich, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zurich est le représentant suisse des fonds (le « Représentant suisse ») et agit également en qualité d'agent payeur suisse. Les Statuts, le Prospectus, les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), ainsi que le rapport annuel et semestriel des fonds (chacun dans leur dernière version, en allemand, approuvée par l'Autorité suisse de surveillance des Marchés Financiers) peuvent être obtenus gratuitement auprès de M&G International Investments Suisse AG, Talstrasse 66, 8001 Zurich ou du Représentant Suisse à Zurich. Avant toute souscription, vous devez lire le Prospectus, qui contient une description des risques d'investissement associés à ces fonds. Les informations contenues dans le présent document ne remplacent en aucun cas un conseiller financier indépendant. Ce document financier promotionnel est publié par M&G International Investments S.A. 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg.

Article sponsorisé