La province atlantique canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador a imposé jeudi une interdiction partielle de faire du feu après qu'un incendie hors de contrôle a forcé l'évacuation d'une ville située à proximité d'une énorme centrale électrique souterraine.

Plusieurs centaines de personnes ont été contraintes de quitter Churchill Falls mercredi en fin de journée et d'emprunter la seule route de la ville pour se rendre à Happy Valley-Goose Bay, à quelque 300 km à l'est.

Churchill Falls se trouve au Labrador, un territoire isolé et peu peuplé d'une superficie d'environ 300 000 km². La province comprend également l'île de Terre-Neuve.

"Le gros de nos ressources est actuellement déployé au Labrador et nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'autres menaces qui pourraient diluer les efforts de lutte contre l'incendie", a déclaré le premier ministre Andrew Furey à la presse.

L'interdiction s'applique à l'ensemble de Terre-Neuve et aux parties les plus habitées du Labrador. Le Canada, qui a connu en 2023 la pire année de feux de forêt de son histoire, devrait connaître une activité supérieure à la normale en juin et juillet, comme l'ont indiqué des responsables gouvernementaux la semaine dernière.

La centrale de Churchill Falls, avec une capacité de production de 5 428 mégawatts, est la plus grande centrale hydroélectrique de la province et la deuxième plus grande centrale hydroélectrique souterraine d'Amérique du Nord.

La société provinciale de production d'électricité a déclaré que le feu se trouvait à environ 5 km de la centrale, qui fonctionne normalement.

"Les prévisions ne sont pas favorables... une petite équipe reste sur place pour faire fonctionner la centrale tant qu'il est possible de le faire en toute sécurité", a-t-elle déclaré dans un communiqué. La centrale fournit également de l'électricité au Québec voisin.

Les autorités utilisent quatre bombardiers d'eau et jusqu'à quatre hélicoptères équipés de seaux d'eau, ont déclaré jeudi les responsables de Churchill Falls.

La province est actuellement confrontée à sept incendies de forêt, dont quatre sont considérés comme hors de contrôle.