Une quarantaine de personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées dans des violences dans une zone contestée à la frontière entre le Sud-Soudan et le Soudan au cours du week-end, et des centaines ont trouvé refuge dans un complexe des forces de maintien de la paix de l'ONU, a déclaré lundi un responsable gouvernemental.

De fréquents affrontements ont eu lieu dans la région d'Abyei entre des factions rivales de l'ethnie Dinka en raison d'un différend sur l'emplacement d'une frontière administrative où d'importantes recettes fiscales sont perçues grâce au commerce transfrontalier.

Abyei est une région riche en pétrole, administrée conjointement par le Sud-Soudan et le Soudan, qui l'ont tous deux revendiquée.

Le ministre de l'information de la région, Bulis Koch, a déclaré : "Lors des attaques qui ont eu lieu les 2 et 3 février, plusieurs marchés ont été incendiés, des biens ont été pillés et, au total, 19 civils ont été tués et 18 autres ont été blessés.

Dimanche, 18 autres personnes ont été tuées dans des attaques distinctes. Parmi les victimes figurent trois enfants et un employé local de Médecins Sans Frontières (MSF).

Les affrontements ont également déplacé des centaines de personnes, qui ont cherché refuge dans l'enceinte de la force de maintien de la paix de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (UNISFA).

Les soldats de la paix de l'UNISFA ont également été attaqués lors de la dernière vague de violence. Un véhicule blindé de transport de troupes a essuyé des tirs nourris lors d'une embuscade, a déclaré la force dans un communiqué. Elle a intensifié ses patrouilles terrestres et aériennes afin d'éviter une escalade.

M. Koch a déclaré que des jeunes hommes de l'État voisin de Warrap et d'une milice liée à un rebelle et chef spirituel, Gai Machiek, avaient pris part aux violences.

Le ministre de l'information de l'État de Warrap, William Wol, et MSF Sud-Soudan n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Fin janvier, au moins 54 personnes, dont des femmes, des enfants et deux soldats de la paix de l'ONU, ont été tuées lors d'attaques dans la même région.

L'UNISFA a déclaré que plus de 2 000 personnes étaient désormais réfugiées dans ses bases en raison des combats de janvier et du week-end dernier.