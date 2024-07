Des hommes armés non identifiés ont tué une quarantaine de personnes lors de l'attaque d'un village dans le centre du Mali, en proie aux insurrections, ont indiqué mardi des responsables locaux.

L'attaque a eu lieu lundi dans le village de Djiguibombo dans la région de Mopti - l'une des nombreuses zones du nord et du centre du Mali où des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique sont actifs depuis plus d'une décennie.

"C'était une attaque très grave, des hommes armés ont encerclé le village et ont tiré sur les gens", a déclaré par téléphone le maire de Bankass, Moulaye Guindo.

Il n'a pas été en mesure de communiquer un bilan, mais deux responsables locaux, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré qu'une quarantaine de personnes avaient été tuées.

"C'était un carnage, ils ont encerclé le village où il y avait un mariage [...]. C'était la panique, certaines personnes ont réussi à s'enfuir, mais beaucoup ont été tuées, la plupart d'entre elles étant des hommes", a déclaré l'un des responsables.

Ils n'ont pas identifié les assaillants et aucun groupe n'a encore revendiqué l'attentat.

Il n'a pas été possible de joindre le porte-parole de l'armée pour un commentaire.

Depuis que les insurrections ont pris racine au Mali et se sont propagées au Burkina Faso et au Niger voisins, la violence s'est intensifiée dans la région centrale du Sahel de l'Afrique de l'Ouest, faisant des milliers de morts et des millions de déplacés.

L'insécurité a contribué à encourager deux coups d'État au Mali, un au Burkina Faso et un au Niger depuis 2020.