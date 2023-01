Une querelle de milliardaires bloque un projet d'énergie solaire entre l'Australie et l'Asie

Le promoteur d'un projet de 21 milliards de dollars visant à fournir de l'énergie solaire à Singapour depuis l'Australie s'est effondré car ses deux principaux bailleurs de fonds, les milliardaires australiens Mike Cannon-Brookes et Andrew Forrest, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau cycle de financement.

La société Sun Cable, basée à Singapour, a déclaré avoir nommé des administrateurs volontaires moins d'un an après avoir levé 210 millions de dollars australiens auprès des deux milliardaires pour le projet Australia-Asia PowerLink.

"Bien que des propositions de financement aient été fournies, un consensus sur l'orientation future et la structure de financement de la société n'a pu être atteint", a déclaré Sun Cable dans un communiqué.

Le milliardaire de la technologie et activiste climatique Cannon-Brookes, qui est devenu président de Sun Cable en octobre, a déclaré qu'il restait confiant dans le projet.

Il s'agit de construire un parc solaire de 20 gigawatts (GW), 42 gigawatts-heures (GWh) de stockage d'énergie dans le nord de l'Australie et le plus long câble sous-marin du monde pour acheminer l'électricité vers Singapour, et éventuellement, l'Indonésie.

La construction devait commencer en 2024.

"Je soutiens pleinement cette ambition et l'équipe, et j'ai hâte de soutenir le prochain chapitre de l'entreprise", a-t-il déclaré dans le communiqué.

La déclaration ne proposait aucun commentaire de la part de Squadron Energy, la société privée du magnat du minerai de fer Andrew Forrest, l'autre grande partie prenante de Sun Cable.

Il est toujours possible que Squadron puisse mettre en place un accord de financement pour les administrateurs, a déclaré une personne au courant des réflexions de la société qui a requis l'anonymat en raison des dispositions de confidentialité.

La levée de fonds de 210 millions de dollars australiens de l'année dernière comprenait des étapes qui n'ont pas encore été atteintes, ce qui signifie que la totalité de ce financement n'a pas été mise à disposition.

Les étapes futures impliqueront probablement que les administrateurs volontaires FTI Consulting recherchent de nouveaux capitaux ou vendent entièrement l'entreprise, a déclaré Sun Cable. (1 $=1,4499 dollars australiens) (Reportage de Sonali Paul à Melbourne et Harshita Swaminathan à Bangalore ; Montage de Dhanya Ann Thoppil)