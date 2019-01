Une raffinerie sous haute surveillance

Cressier NE (awp/ats) - Le visiteur qui entre à la raffinerie de Cressier (NE) pour la première fois pourrait être surpris. Il ne pourra pas se rendre sur le site tant qu'il n'aura pas été photographié et répertorié et tant qu'il n'aura pas regardé le film sur les mesures de sécurité.

"Comme on travaille avec des produits inflammables, on insiste beaucoup sur les mesures de sécurité", explique à Keystone-ATS Daniel Maerki, responsable du personnel. Et ceci dans le but de préserver aussi bien la santé des employés que la sécurité du site.

Muni d'un équipement complet - salopette, casque, lunettes de protection, protections auditives, détecteur et masque de fuite -, le visiteur devra aussi laisser tout appareil électronique à l'entrée. Partout dans la raffinerie, des tuyaux pour combattre un éventuel incendie et des employés formés à intervenir comme pompiers.

"Notre nouvelle salle de contrôle, opérationnelle depuis 2015, permet aussi de mettre notre personnel en sécurité, car il n'y a plus besoin d'en avoir une qui soit au milieu des unités", ajoute Daniel Maerki. La raffinerie est surveillée 24h sur 24h par une quinzaine de personnes en permanence dans la salle de contrôle.

Pour assurer un roulement, environ 80 opérateurs sont nécessaires, pour un total de personnel de 280.