Une réception prévue à la Maison blanche malgré les consignes sanitaires

WASHINGTON, 23 novembre (Reuters) - Une réception aura lieu le 30 novembre à la Maison blanche à l'occasion des vacances de Thanksgiving, malgré l'avis des conseillers de la présidence, qui ont invité les Américains à renoncer aux rassemblements dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Une invitation signée de la Première dame a été obtenue par la chaîne ABC News.

Stephanie Grisham, une porte-parole de Melania Trump, a déclaré que la Maison blanche mettrait en place "l'environnement le plus sûr possible" et que la liste des invités était restreinte en comparaison des années précédentes. Elle a précisé que le port du masque serait "obligatoire", la distanciation sociale encouragée et que du gel hydroalcoolique serait disponible.

Donald et Melania Trump, qui passent d'ordinaire les vacances de Thanksgiving dans leur club privé de Floride ont décidé cette année de rester à Washington, conformément aux consignes des autorités sanitaires, qui recommandent d'éviter les déplacements.

"Nous voulons que tout le monde comprenne que ces fêtes peuvent être des événements super diffuseurs", a déclaré l'administrateur américain de la santé publique, dans un entretien accordé lundi à ABC News. Si rassemblements il y a, ils doivent avoir lieu en extérieur et dans le respect des consignes sanitaires, a souligné Jerome Adams.

"Celles-ci s'appliquent à la Maison Blanche comme à l'ensemble des Américains. Elles s'appliquent à tout le monde", a-t-il ajouté. (Susan Heavey, Andrea Shalal et Lisa Lambert; version française Jean-Philippe Lefief)