Une recherche au Brésil permet de retrouver les vêtements d'un expert indigène disparu avec un reporter

Elizeu Mayaruna, qui travaille pour l'agence indigène Funai, a déclaré à Reuters qu'en fouillant la forêt le long de la rivière Itacoai samedi, il avait trouvé des vêtements, une bâche et une bouteille d'huile de moteur.

Mayaruna et deux autres membres d'une équipe de recherche indigène qui connaissaient Pereira, un ancien fonctionnaire de la Funai, ont déclaré avoir reconnu une chemise et un pantalon qui lui appartenaient.

Des témoins ont déclaré avoir vu Pereira et Phillips, un reporter indépendant qui a écrit pour le Guardian et le Washington Post, descendre cette rivière dimanche dernier.

Les deux hommes étaient en voyage de reportage dans la zone de jungle éloignée, près de la frontière avec le Pérou et la Colombie, qui abrite le plus grand nombre au monde d'indigènes non contactés. Cette région sauvage et sans foi ni loi a attiré les gangs de contrebandiers de cocaïne, ainsi que les exploitants forestiers, les mineurs et les chasseurs illégaux.

La nouvelle de la disparition du couple a eu un retentissement mondial, les icônes brésiliennes, du grand footballeur Pelé au chanteur Caetano Veloso, se joignant aux politiciens, aux écologistes et aux militants des droits de l'homme pour exhorter le président Jair Bolsonaro à intensifier les recherches.

Des témoins de Reuters ont vu la partie de la rive où Mayaruna a découvert les vêtements bouclée par la police dimanche matin alors que les enquêteurs fouillaient la zone, avec une demi-douzaine de bateaux transportant des policiers, des soldats et des pompiers dans les deux sens.

Les plongeurs ont également découvert dimanche après-midi un grand sac à dos noir de marque Equinox contenant des livres, un ordinateur portable et des vêtements, selon un rapport du journal O Estado de S.Paulo, qui cite un porte-parole des pompiers de l'État d'Amazonas.

Le bureau de presse des pompiers de l'État et la police fédérale n'ont pas immédiatement répondu aux questions concernant la découverte d'un sac à dos et de vêtements liés aux hommes disparus.

Les inspecteurs de la police de l'État impliqués dans l'enquête ont déclaré à Reuters qu'ils se concentraient sur les braconniers et les pêcheurs illégaux de la région, qui se heurtaient souvent à Pereira alors qu'il organisait des patrouilles indigènes dans la réserve locale.

La police a arrêté un pêcheur, Amarildo da Costa, connu sous le nom de "Pelado", sur une accusation de port d'armes et le garde en détention pendant qu'elle cherche à savoir s'il est impliqué dans la disparition des hommes.

Les avocats et la famille de Costa ont déclaré qu'il pêchait légalement sur la rivière et ont nié qu'il avait un rôle quelconque dans la disparition des hommes.

Quelque 150 soldats ont été déployés via des bateaux fluviaux pour rechercher les hommes disparus et interroger la population locale, rejoignant ainsi les équipes de recherche indigènes qui recherchent les deux hommes depuis une semaine.