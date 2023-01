Une récompense de 10 000 $ offerte pour le meurtre de six personnes dans une maison en Californie

Les enquêteurs pensent qu'un gang ou un cartel de la drogue visait la famille, a déclaré le shérif du comté de Tulare, Mike Boudreaux, lors d'une conférence de presse. Les adjoints avaient récemment mené un mandat de perquisition lié à la drogue dans la même maison.

Parmi les morts de la fusillade de lundi à 3 h 30 du matin figurent une jeune fille de 17 ans et son fils de 10 mois.

"Nous pensons que la jeune fille de 17 ans et son nourrisson étaient en fait en train de fuir la scène. Les tireurs se sont placés au-dessus d'une mère de 17 ans et lui ont tiré des balles dans la tête", a déclaré M. Boudreaux. "C'était délibéré, intentionnel et horrible".

Ont également été tués une grand-mère de 72 ans, deux hommes et une femme.

Les autorités avaient précédemment indiqué que l'âge de la fille était de 16 ans et celui de son fils de 6 mois, mais elles ont déclaré avoir reçu des informations actualisées.

Les adjoints du shérif répondant à des rapports de coups de feu dans la maison de Goshen, une petite ville agricole située à environ 350 km au sud-est de San Francisco, ont trouvé plusieurs victimes à l'intérieur et dans la rue. Trois personnes ont survécu à l'attaque.

"C'est choquant pour la nation, choquant pour notre comté, choquant pour notre État, et je dois vous dire que je reçois des appels téléphoniques de tout le pays", a déclaré M. Boudreaux.

La police recherchait au moins deux suspects, a déclaré M. Boudreaux, mais a précisé qu'ils n'avaient pas encore été identifiés. La récompense de 10 000 $ était proposée par les forces de l'ordre pour toute information permettant de faire avancer l'enquête.