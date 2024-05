Une réduction soutenue du déficit budgétaire, en particulier si elle est soutenue par des réformes durables visant à augmenter les recettes, serait positive pour les fondamentaux de la notation souveraine de l'Inde à moyen terme, a déclaré Fitch Ratings dans une note publiée lundi.

Le transfert de l'excédent de la Reserve Bank of India (RBI) au gouvernement, plus important que prévu, devrait contribuer à garantir que l'objectif de déficit de 5,1 % du PIB pour l'année fiscale en cours sera atteint et pourrait être utilisé pour réduire davantage le déficit, a déclaré Fitch.

La semaine dernière, le conseil d'administration de la banque centrale indienne a approuvé un transfert d'excédent record de 2,11 trillions de roupies (25,40 milliards de dollars) au gouvernement pour l'exercice 2024, ce qui est nettement supérieur aux prévisions des analystes et du gouvernement.

Dans son budget post-électoral, le gouvernement pourrait soit opter pour le maintien de l'objectif de déficit actuel pour l'exercice 25, soit choisir de compenser les surprises en matière de dépenses ou les recettes inférieures au budget, par exemple en raison de désinvestissements, a déclaré Fitch.

Dans le premier scénario, la manne pourrait également permettre aux autorités d'augmenter les dépenses d'infrastructure, selon la note.

"Dans le second cas, tout ou partie de cette manne pourrait être épargnée, ce qui permettrait de ramener le déficit sous la barre des 5,1 % du PIB. Le choix du gouvernement pourrait clarifier ses priorités budgétaires à moyen terme", ajoute la note.

Les transferts de la RBI au gouvernement peuvent être significatifs à la marge pour la performance budgétaire, mais dépendent de divers facteurs, y compris la taille et la performance des actifs détenus dans le bilan de la banque centrale et le taux de change, écrit Fitch.

"La volatilité potentielle des transferts signifie qu'il existe une incertitude significative quant à leur trajectoire à moyen terme, et nous ne prévoyons pas que les dividendes en tant que part du PIB soient maintenus à un niveau aussi élevé", ont-ils déclaré.

(1 $ = 83,0625 roupies indiennes)