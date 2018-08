Une rentrée boursière sous le signe des tensions commerciales

PARIS (awp/afp) - Après une période relativement calme, les marchés européens devraient s'animer la semaine prochaine autour de la thématique commerciale, qui s'invite sur le devant de la scène au moment où les opérateurs reviennent à leur poste.

"La semaine prochaine sera la vraie rentrée, les volumes seront plus importants, il y aura des ajustements de position, en particulier sur certains secteurs qui sont sous les feux de la rampe comme l'automobile, le luxe et la tech", a résumé auprès de l'AFP Marc Riez, directeur général de VEGA IM.

Wall Street étant fermée lundi en raison d'un jour férié aux Etats-Unis, le véritable coup d'envoi de la rentrée sera donné mardi.

"Le marché va être très attentif aux déclarations de Donald Trump au sujet de la taxation de nouveaux produits chinois", a décrit l'expert.

Selon l'agence Bloomberg, le président Trump souhaite imposer de nouvelles taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois, et ce dès la semaine prochaine.

"Donal Trump a évoqué une proportion d'importations [importante] et nous savons que la Chine n'a pas la capacité de répliquer avec des mesures de la même ampleur", a souligné M. Riez.

Les investisseurs surveilleront de près également les relations entre les Etats-Unis et l'Union européenne, après leur dernière escalade verbale.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a notamment affirmé vendredi que l'Union européenne riposterait à d'éventuelles taxes automobiles américaines.

"Les investisseurs sont éminemment conscients de tous les risques qui pèsent autour des marchés, ils sont très vigilants, ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de risque majeur de forte correction", a estimé M. Riez.

Risques européens

Sur le plan européen, plusieurs foyers d'incertitudes subsistent, à l'approche de l'élaboration du budget italien par son nouveau gouvernement antisystème et du Brexit.

"Au delà-de ces facteurs politiques, les investisseurs ont le sentiment que la dynamique économique est en train de repiquer du nez en Europe, en dehors de l'Allemagne", a indiqué le directeur général de VEGA IM.

Dans ce contexte, les opérateurs prêteront une grande attention aux indicateurs économiques européens qui seront publiés la semaine prochaine. Au programme: les indices PMI manufacturier et dans les services pour août dans l'ensemble de la zone euro et différents pays dont la France et l'Allemagne.

Du côté britannique, l'agenda sera dégarni. Les investisseurs suivront toutefois mardi un discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre. Mark Carney va s'exprimer devant la commission du Trésor du Parlement britannique et pourrait éclairer le marché sur l'avenir de la politique monétaire de l'institution, après une hausse des taux en août mais une prudence affichée pour la suite en raison du Brexit.

Des statistiques américaines seront également attendues, notamment, les indices ISM d'activité dans l'industrie et dans les services en août.

"L'économie américaine marche très bien, ce qui reste quand même un important facteur de soutien des marchés", a commenté M. Riez.

Lors de la semaine écoulée, la croissance économique des Etats-Unis a notamment été légèrement révisée en hausse pour le 2e trimestre, à 4,2%, confirmant son rythme le plus fort en 4 ans.

L'Allemagne a également publié des statistiques positives. La hausse des prix à la consommation en Allemagne s'est maintenue en août à 2,0% sur un an, tandis que le taux du chômage est resté lors du même mois à 5,2%, soit son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990.

Mais les indices européens ont surtout été soutenus en début de semaine par l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales, après l'accord passé entre les Etats-Unis et le Mexique. L'accalmie aura été de courte durée.

