Une reprise inégale de la production énergétique offshore américaine après l'Ida

Vendredi, les entreprises énergétiques de la côte américaine du Golfe du Mexique ont progressé sur quelques fronts après le passage de l'ouragan Ida, mais ont reculé ailleurs, le manque d'équipes, d'électricité et de carburant ayant annulé les gains de production antérieurs.

Les ports ont rouvert et certains pipelines ont redémarré, les entreprises ayant terminé les évaluations post-tempête. Cependant, des obstacles plus importants subsistent pour les producteurs et les raffineurs qui ont eu du mal à se remettre en marche.

La Maison Blanche a cherché à atténuer les pénuries de carburant dans la région, en autorisant la libération de 1,5 million de barils de pétrole brut à Exxon Mobil pour produire de l'essence. Quatre grandes raffineries de l'État restent fermées.

Des pénuries généralisées de carburant et d'électricité ont entravé la reprise. Environ 880 000 foyers et entreprises de l'État sont privés d'électricité. Plus d'un tiers des stations-service n'avaient plus de carburant, selon la société de suivi GasBuddy.

Les pénuries concernaient notamment le carburant pour les hélicoptères qui effectuent les évaluations aériennes après l'ouragan et transportent les travailleurs vers et depuis les plateformes. Les vents d'Ida ont écrasé les dépôts de carburant et les plateformes d'hélicoptères utilisés par les entreprises de transport.

"Les employés doivent faire face à leurs problèmes personnels, notamment la perte de leur maison et le manque de moyens de transport pour rejoindre les camps de base", a déclaré un cadre d'une société de production pétrolière offshore.

Cinq jours après le passage de l'ouragan sur les champs pétroliers et gaziers offshore, les équipes n'étaient pas retournées sur les trois quarts des plates-formes évacuées et plus de 90 % de la production était toujours hors service, selon les données gouvernementales.

Royal Dutch Shell, le plus grand producteur du golfe du Mexique, a repris 20 % de sa production habituelle, a indiqué la société. Une installation offshore qui transporte le pétrole et le gaz vers la côte a subi des dommages, a-t-elle précisé.

La production globale du golfe du Mexique a diminué de 240 000 barils, selon les données du gouvernement, un revirement inhabituel. Selon les analystes, le redémarrage de la production prend plus de temps qu'après les tempêtes précédentes, en partie à cause de l'ampleur des dégâts causés aux infrastructures.

Tony Odak, directeur d'exploitation de Stone Oil Distributor, qui fournit du carburant aux producteurs offshore, a déclaré qu'il avait commencé à s'approvisionner à partir d'endroits aussi éloignés que Port Arthur et Galveston, au Texas.

"Nous assurons le réapprovisionnement en dehors du fleuve Mississippi en ce moment", a déclaré Odak. (Reportage de Marianna Parraga, Liz Hampton, Sabrina Valle et Arathy Nair ; rédaction de Gary McWilliams ; montage de Richard Pullin)