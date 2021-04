Une reprise plus nette se dessine cette année pour l'économie vaudoise

Lausanne (awp/ats) - Un an après le début de la crise du Covid-19, la reprise de l'économie vaudoise semble se confirmer. Le PIB vaudois devrait afficher une croissance de 2,8% cette année. Et ainsi retrouver son niveau de 2019.

L'embellie qui se dessine depuis quelques mois se raffermit, selon les prévisions du CREA publiées jeudi par la BCV, l'Etat de Vaud et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI). Pour le canton, les perspectives ont été revues à la hausse, passant de 2,2% à 2,8% pour 2021. Pour 2022 en revanche, la croissance attendue est légèrement adaptée vers le bas, de 3,5% à 3,2%.

Ces prévisions doivent être considérées avec prudence. La maîtrise de la pandémie peut être retardée par l'apparition de nouveaux variants plus contagieux ou par des obstacles à la campagne de vaccination, rappelle un communiqué. Autres risques: une éventuelle appréciation du franc et une certaine incertitude concernant l'évolution des relations de la Suisse avec l'Union européenne.

Après une année 2020 difficile, la majorité des branches devraient afficher cette année et la suivante une croissance forte (plus de 2%). c'est notamment le cas de l'hôtellerie-restauration, de l'industrie des machines et de la chimie-pharma. Après un repli modéré en 2021, la construction pourrait se stabiliser en 2022. Une croissance modérée est attendue en 2022 dans le commerce.

ats/lk