Une réunion entre les USA et leurs partenaires européens annulée pour des raisons de calendrier-réprésentants US

NEW YORK, 22 septembre (Reuters) - Une réunion devant se dérouler en marge de l'assemblée des Nations unies et rassembler les Etats-Unis et des pays européens, dont la France, a été annulée pour des raisons de calendrier, ont annoncé mardi des représentants américains.

La réunion fait partie des trois rencontres prévues auxquelles le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, doivent prendre part.

Ces réunions interviennent après que l'annulation par Canberra d'un contrat de fourniture de sous-marins français au profit d'un partenariat stratégique avec Washington et Londres a provoqué une crise diplomatique sans précédent entre les Etats-Unis et la France.

Des représentants du département d'Etat américain ont dit qu'une rencontre entre les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni prévue mercredi avait été annulée, sans toutefois préciser si cela était lié à la crise traversée par Paris et Washington.

"Je pense que des problèmes d'emplois du temps au niveau ministériel sont apparus", a déclaré l'un des représentants du département d'Etat. "Mais beaucoup de ces pays auront l'occasion de participer ensemble à d'autres réunions."

A la question de savoir si Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian se rencontreraient séparément, le représentant a dit: "Je m'attends à ce que le secrétaire d'Etat et le ministre des Affaires étrangères aient l'occasion de se rencontrer au cours de la semaine".

Antony Blinken doit assister mercredi à un sommet du G20 sur l'Afghanistan ainsi qu'à une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, outre les Etats-Unis.

(Reportage Humeyra Pamuk et Simon Lewis; version française Camille Raynaud)