Une tempête atmosphérique mortelle s'est attardée sur le sud de la Californie pour la troisième journée de mardi, inondant la région de pluies régulières qui menacent de déclencher de nouvelles inondations et coulées de boue alors que le système météorologique se rapproche lentement du sud-ouest désertique.

Après une journée de précipitations record dans la région de Los Angeles, une alerte aux inondations est restée en vigueur pour une grande partie de la Californie du Sud jusqu'à mardi après-midi. Un avertissement de crue soudaine a été émis pour la côte du comté d'Orange, et des avis d'inondation ont été émis jusqu'à San Diego et la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Alors que la pluie continue de tomber sur Los Angeles, les équipes de travail et les habitants nettoient les lieux après que la tempête a abattu plus de 250 arbres et déclenché plus de 300 coulées de boue dans la deuxième ville du pays depuis lundi soir, selon les autorités.

Les arbres et les lignes électriques abattus ont privé d'électricité des centaines de milliers de foyers et d'entreprises, dont 156 000 clients qui n'avaient toujours pas d'électricité dans la seule ville de Los Angeles à la date de mardi.

Le chef des pompiers de Los Angeles, Kristin Crowley, a déclaré qu'au moins trois douzaines de bâtiments devaient être inspectés en raison des dégâts causés par les coulées de boue et des ruptures de pente des collines.

"Même si la pluie s'atténue un peu aujourd'hui, la tempête se poursuit, ce qui signifie que les habitants de Los Angeles doivent prendre des précautions", a déclaré la maire de Los Angeles, Karen Bass, lors d'une conférence de presse.

Selon Ariel Cohen, prévisionniste en chef du bureau NWS de Los Angeles, les averses prolongées qui ont déversé entre 15 et 30 cm d'eau ont laissé le sol tellement "sursaturé" qu'il suffira de très peu de pluie supplémentaire pour déclencher de nouveaux glissements de terrain et de nouvelles coulées de débris.

Les pluies intenses, accompagnées de fortes chutes de neige dans les montagnes, ont été transportées en Californie par un système de tempête que les météorologues appellent "rivière atmosphérique", un vaste courant aérien d'humidité dense canalisé vers l'intérieur des terres depuis le Pacifique.

Cette dernière tempête, ainsi qu'une tempête moins puissante qui a frappé la Californie la semaine dernière, ont également été qualifiées de "Pineapple Express", un type de rivière atmosphérique provenant des eaux subtropicales autour d'Hawaï.

Si de telles tempêtes ne sont pas rares sur la côte ouest, les météorologues estiment qu'elles risquent de devenir plus fréquentes et plus extrêmes au cours du siècle prochain si le réchauffement planétaire dû au changement climatique induit par l'homme se poursuit au rythme actuel.

Les scientifiques affirment que le phénomène météorologique El Niño pourrait également contribuer à certaines des récentes tempêtes sur la côte pacifique.

La dernière tempête en date a débuté en Californie avec des vents puissants soufflant en rafales de 121 km/h et plus dans le nord et le centre de la Californie samedi, avant de s'étendre au sud de la Californie dimanche en début de journée.

Au moins trois personnes ont été tuées lorsque le vent a renversé des arbres dimanche dans les comtés de Sacramento, Santa Cruz et Sutter, selon les autorités.