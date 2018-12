Bourse de Paris : Une séance pour rien avant la Fed

Les temps forts économiques du jour

Une sorte de stase s'emparera-t-elle des places européennes aujourd'hui en séance ? C'est fort possible, puisque la Réserve Fédérale américaine ne dévoilera sa position sur les taux qu'à 20h00. A ce stade et malgré les appels à un statu quo, notamment en provenance de la Maison Blanche, le marché table toujours à 72% sur une hausse d'un quart de point des taux directeurs, conformément à ce que la Fed a laissé entendre ces dernières semaines. Les financiers attendent surtout le discours du patron de l'institution, Jerome Powell, à partir de 20h30. Il fournira la trajectoire pour 2019 et tout laisse penser que la Fed va mettre de l'eau dans son vin par rapport à sa ligne directrice précédente, qui consistait à donner encore deux à quatre tours de vis. Les paroles du banquier central donneront à coup sûr le "la" de la fin 2018 et du début 2019. D'ici là, mieux vaut partir pêcher, skier ou faire ses courses de Noël.La tension est palpable à l'approche de la décision de la Fed : il y a eu peu d'actualités aux Etats-Unis post-clôture hier soir et les analystes se font particulièrement discrets, si l'on en croit le volume d'emails de recherche reçus dans la nuit. Parmi les autres éléments à retenir des dernières heures, citons l'accord de principe trouvé entre Rome et Bruxelles au sujet du budget italien, le nouveau décrochage du pétrole, la démission du Premier ministre belge et la perspective de voir les Etats-Unis et la Chine discuter dès janvier de leur contentieux commercial.Vous verrez sans doute aussi pas mal circuler aujourd'hui le bilan de la dernière enquête Bank of America sur les préférences des gérants : pour la première fois en un an, leur stratégie préférée n'est plus d'être lourdement investis sur les grosses technologiques américaines et asiatiques (dite "Long FAANG+BAT", soit Facebook Tencent ). Le nouveau must-have est d'être long sur le dollar.Les indicateurs avancés européens, légèrement baissiers autour de 7h00, sont repassés dans le vert Les prix à la production allemandes (8h00) et l'inflation britannique (10h30, consensus +2,3%) sont les deux temps forts de la matinée, avant aux Etats-Unis les ventes dans l'immobilier ancien (16h00, consensus 5,2 millions) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30). Mais tous les regards seront tournés vers la décision de la Fed sur ses taux (20h00, consensus +25 points de base) et la conférence de présentation qui suivra à 20h30.Il faut 1,13799 USD pour 1 EUR ce matin. L'once d'or a repassé le cap symbolique des 1 250 USD (+0,1%). Le baril WTI se stabilise à 46,28 USD après sa chute, le Brent se négociant à 56,43 USD. Le rendement du 10 ans américain est en légère baisse à 2,807%.