Bourse de Paris : Une semaine charnière en bourse

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L'orientation des places financières est plus que jamais liée à la politique commerciale des Etats-Unis, notamment vis-à-vis de la Chine, du Canada (les pourparlers n'ont toujours pas abouti) et de l'Union européenne (les discussions reprennent aujourd'hui).: depuis vendredi dernier, l'entourage de Donald Trump a laissé entendre qu'aucune décision ne sera prise concernant une nouvelle vague de taxation de produits chinois avant que l'administration n'ait épluché les résultats de la consultation lancée auprès des parties intéressées, notamment les entreprises américaines. Mais dans le même temps, le Président américain a brocardé des sociétés pour les exhorter à produire aux Etats-Unis et a laissé entendre qu'il allait s'occuper du cas japonais. On tourne un peu en rond mais plusieurs dossiers pourraient évoluer cette semaine. Jusqu'à présent,Aux Etats-Unis toujours, le rapport mensuel sur l'emploi a montré vendredi que la hausse des salaires se renforce, ce qui n'est pas vraiment étonnant compte tenu de la faiblesse du chômage. Par conséquent, les financiers s'attendent à ce que la Fed poursuivre voire renforce sa politique de hausse de taux, pour juguler l'inflation. "Une croissance plus forte des salaires est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des consommateurs, mais laisse entrevoir une future inflation plus élevée, ce qui pourrait signifier une Fed plus radicale", explique Nathan Peterson, de Charles Schwab.Côté entreprises, les résultats de Taiwan Semiconductor Compagnie Financière Richemont et Associated British Food sont au programme ce matin. Plusieurs valeurs moyennes publient leurs trimestriels en France : Agta Delta Plus ou Linedata La Chine a annoncé ce matin un nouvel excédent commercial record avec les Etats-Unis. Le Royaume-Uni accapare l'attention ce matin à 10h30 avec une estimation du PIB mensuel (consensus +0,2%), la dernière livraison de la production industrielle (consensus +0,2%) et les chiffres de la balance commerciale. Les chiffres mensuels du crédit à la consommation aux Etats-Unis sont attendus à 21h00.L'euro a reculé à 1,15437 USD. L'once d'or a repiqué du nez vendredi mais se redresse légèrement ce matin à 1 194 USD. Le Brent grappille 0,1% à 77,266 USD et le WTI 0,2% à 68,17 USD.