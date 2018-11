Bourse de Paris : Une semaine cruciale pour les bourses mondiales

Le compte à rebours est lancé avant le G20 prévu en Argentine les 30 novembre et 1er décembre prochain. Les financiers espèrent que le sommet sera l'occasion de réchauffer les relations sino-américaines, glaciales depuis plusieurs mois. Donald Trump et Xi Jinping doivent y évoquer leurs différends commerciaux, une discussion qui risque d'éclipser le reste du sommet. En dehors du bras de fer entre la Chine et les Etats-Unis, l'environnement géopolitique reste complexe. Les zones de tensions sont nombreuses : Theresa May et les parlementaires britanniques après que l'UE eut validé le texte du Brexit, Russie et Ukraine après un incident militaire maritime majeur en Mer Noire, Syrie avec de nouvelles accusations d'usage d'armes chimiques, Moyen-Orient avec les suites de l'affaire Khashoggi…



Vendredi, au terme d'une séance écourtée par le weekend qui a suivi Thanksgiving, les marchés américains ont clôturé en baisse. Le S&P500 est officiellement entré en zone de correction, c’est-à-dire un repli de plus de 10% par rapport à ses pics récents. Cela suffira-t-il à sonner la fin de la purge ? Outre les relations avec la Chine, l'autre élément susceptible de changer la donne, le "game changer" cher aux Américains, est à chercher du côté de la Fed. Ces derniers jours, les lignes ont bougé chez certains intermédiaires, qui estiment que la banque centrale américaine pourrait infléchir le rythme de ses hausses de taux. Les marchés seront donc à l'affût de signaux accommodants en provenance des membres du comité de politique monétaire de l'institution, à commencer par le grand patron, Jerome Powell, qui doit prononcer un discours mercredi lors d'un événement du New York Economic Club.



Le CAC40 gagne 1% à 4 496 points peu après l'ouverture.



Les temps forts économiques du jour



Le seul indicateur majeur de la séance sera l'indice Ifo allemand (10h00, consensus situation actuelle 105,3 et attentes 99,2), qui mesure la confiance des milieux d'affaires allemands. Mario Draghi, le patron de la BCE, doit prononcer un discours devant le Parlement européen à partir de 15h00.



L'euro reprend quelques cents au dollar à 1,13454 USD. L'once d'or est stable à 1 224 USD. Le pétrole remonte de 0,6% à 50,87 USD côté WTI et de 1% à 59,78 USD côté Brent. Légère hausse du 10 ans américain à 3,046%. Le Bitcoin a enfoncé le seuil symbolique des 4 000 USD et se tient juste en-dessous en matinée.



Les principaux changements de recommandations



Altice Europe : RBC passe de valeur favorite à surperformance avec un objectif réduit de 6 à 3 EUR.

Allianz ; Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 225 EUR contre 210 EUR précédemment.

Associated British Foods : Jefferies revalorise de 2 800 à 2 900 GBp en restant acheteur.

Axa : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 23 EUR.

Boozt : Berenberg abaisse de 90 à 58 SEK son objectif mais reste à conserver.

Cogelec : Midcap Partners Louis Capital Markets réduit de 15,80 à 13,80 EUR son objectif en restant acheteur.

Crédit Agricole : Jefferies reste acheteur mais réduit de 18,50 à 16,90 EUR son objectif.

Duerr : Berenberg abaisse de 65 à 42 EUR son objectif mais reste acheteur.

Eurofins : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif inchangé de 500 EUR.

Hypoport : Oddo BHF démarre le suivi à l'achat en visant 189 EUR.

Natixis : Jefferies reste acheteur mais réduit de 7,91 à 7,68 EUR son objectif.

Panalpina : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 150 CHF contre 120 CHF précédemment.

Pennon : RBC passe de surperformance à performance sectorielle, avec un objectif ramené de 925 à 800 GBp.

Piovan : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre en visant 11 EUR.

Saipem : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif réduit de 4,60 à 4,50 EUR.

Schroders : Berenberg abaisse de 3 525 à 3 150 GBp son objectif en restant acheteur.

Severn Trent : RBC passe de valeur favorite à surperformance, avec un objectif ramené de 2 650 à 2 250 GBp.

Société Générale : Jefferies reste acheteur mais réduit de 55,50 à 48,75 EUR son objectif

TechnipFMC : HSBC passe d'alléger à conserver mais réduit de 27 à 25 EUR son objectif.

Telecom Italia : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de surpondérer à pondération en ligne.

Telekom Austria : Citi passe de vendre à neutre mais réduit de 7,20 à 6,90 EUR son objectif.

John Wood : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif relevé de 725 à 780 GBp.