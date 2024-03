GENÈVE, 1er mars (Reuters) - Les habitants de la bande de Gaza risquent leur vie pour trouver de la nourriture, de l'eau et d'autres produits de première nécessité tant les infrastructures sont "à genoux" face à l'assaut israélien, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Le système à Gaza est à genoux, il est plus qu'à genoux", a déploré Christian Lindmeier, porte-parole de l'OMS, devant la presse à Genève. "Toutes les lignes de vie à Gaza ont été plus ou moins coupées."

Christian Lindmeier a déclaré que la situation était désormais "désespérée", comme les "émeutes de la faim" qui ont fait plus de cent morts jeudi l'ont montré.

"Les gens ont tellement besoin de nourriture, d'eau douce et de tout autre matériel qu'ils risquent leur vie pour obtenir de la nourriture et du matériel afin de subvenir aux besoins de leurs enfants et d'eux-mêmes", a dit le porte-parole.

"L'approvisionnement en nourriture a été délibérément interrompu. Ne l'oublions pas", a-t-il souligné.

Un haut fonctionnaire de l'Onu chargé de l'aide humanitaire a déclaré mardi au Conseil de sécurité des Nations unies qu'un quart de la population de Gaza était proche de la famine et qu'une famine généralisée pourrait être "presque inévitable" si aucune mesure n'était prise. (Reportage Cécile Mantovani et Gabrielle Tétrault-Farber ; version française Dimitri Rhodes)